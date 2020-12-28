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Минфин создал финансовую компанию для внедрения доступной ипотеки

Минфин создал финансовую компанию для внедрения доступной ипотеки

Министр финансов Сергей Марченко подписал устав ПАО "Украинская финансовая жилищная компания", которая создана для разработки и внедрения механизма доступной ипотеки.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украині.

"В частности, речь идет о финансовых инструментах с возможностью получения ипотечного кредита до 7% годовых сроком до 20 лет с привлечением к сотрудничеству банков с государственного посредничества", - сообщает министерство.

Генеральным директором ПАО "Украинская финансовая жилищная компания" стал бывший замминистра финансов Василий Шкураков.

Целью деятельности ПАО "Украинская финансовая жилищная компания" является обеспечение функционирования рынка ипотечного кредитования, содействие и внедрение финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем, а также получение прибыли от осуществления хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством Украины.

Шкураков работал в Минфине с декабря 2018 года, он курировал департаменты долговой политики и фискальных рисков.

С 2017 года по декабрь 2018 года работал на должности заместителя генерального директора по экономике и финансам ЧАО "Укргидроэнерго". До этого работал в Минфине с 2005 года, в том числе возглавлял Департамент долговой политики.

іпотека (358) Мінфін (2939) фінанси (221) Шкураков Василь (2)


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візьму 3 000 000 грн....- під 1, 9 % річних на 30 - ть років....
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28.12.2020 13:26 Відповісти
Так еще при Кучме была создана такая компания. Ее еще Шевченко Кирилл, который ныне в НБУ возглявлял. Это удобный информповод-че-нить закрывай, а потом открывай. И в газеты!
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28.12.2020 16:22 Відповісти
У меня ребенок скоро в универ пойдет, пока у нас "внедряют" доступное жилье молодым семьям. В банках денег нет, в бюджете тоже. Очередная профанация.
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28.12.2020 19:46 Відповісти
Ага, лучше уж мы сами

Зная наших чинуш можно выплатить квартиру и потом узнать, что она не твоя. Потому как ты не доплатил 10грн какого то сбора за закрытие кредита. И твою квартиру выставили на торги по цене 5тыс. грн и её уже купил за эту же цену "случайный покупатель"
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28.12.2020 20:00 Відповісти

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