Минфин создал финансовую компанию для внедрения доступной ипотеки
Министр финансов Сергей Марченко подписал устав ПАО "Украинская финансовая жилищная компания", которая создана для разработки и внедрения механизма доступной ипотеки.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украині.
"В частности, речь идет о финансовых инструментах с возможностью получения ипотечного кредита до 7% годовых сроком до 20 лет с привлечением к сотрудничеству банков с государственного посредничества", - сообщает министерство.
Генеральным директором ПАО "Украинская финансовая жилищная компания" стал бывший замминистра финансов Василий Шкураков.
Целью деятельности ПАО "Украинская финансовая жилищная компания" является обеспечение функционирования рынка ипотечного кредитования, содействие и внедрение финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем, а также получение прибыли от осуществления хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством Украины.
Шкураков работал в Минфине с декабря 2018 года, он курировал департаменты долговой политики и фискальных рисков.
С 2017 года по декабрь 2018 года работал на должности заместителя генерального директора по экономике и финансам ЧАО "Укргидроэнерго". До этого работал в Минфине с 2005 года, в том числе возглавлял Департамент долговой политики.
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