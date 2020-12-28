В Киеве снизилось количество ДТП после введения в работу автофиксации нарушений
Киев стал едва ли не единственным городом, где количество ДТП снизилось на 5%, а смертность на дорогах упала на 20%.
Об этом сообщает пресс-служба платформы Опендатабот.
В целом количество ДТП по всей Украине увеличилась на 3,8%.
С 1 июня в Киеве заработала система автофиксации нарушений правил дорожного движения. А владельцы авто получили возможность автоматически оплачивать свои штрафы.
"Таким образом, можем предположить, что автофиксация положительно повлияла на статистику", - сообщает "Опендатабот".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль