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В Киеве снизилось количество ДТП после введения в работу автофиксации нарушений

В Киеве снизилось количество ДТП после введения в работу автофиксации нарушений

Киев стал едва ли не единственным городом, где количество ДТП снизилось на 5%, а смертность на дорогах упала на 20%.

Об этом сообщает пресс-служба платформы Опендатабот.

В целом количество ДТП по всей Украине увеличилась на 3,8%.

С 1 июня в Киеве заработала система автофиксации нарушений правил дорожного движения. А владельцы авто получили возможность автоматически оплачивать свои штрафы.

"Таким образом, можем предположить, что автофиксация положительно повлияла на статистику", - сообщает "Опендатабот".

авто (4140) ДТП (63) ПДР (114)


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