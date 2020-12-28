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Глава Конституционного суда Тупицкий не явился в Офис генпрокурора, – СМИ

Глава Конституционного суда Тупицкий не явился в Офис генпрокурора, – СМИ

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий не явился в понедельник утром в Офис генерального прокурора для проведения процессуальных действий.

Об этом сообщил информированный источник, передает Интерфакс-Украина.

"Тупицкий не пришел для процессуальных действий ", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, 24 декабря глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий был вызван повесткой на 28 декабря в Офис генерального прокурора для проведения процессуальных действий, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Офисе генпрокурора.

При этом в Офисе не уточнили, в рамках расследования какого дела Тупицкий вызывается и для каких именно процессуальных действий.

Как сообщалось, Конституционный Суд (КСУ) признал неконстититуционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Из-за этого НАБУ закроет больше 100 дел о недостоверном декларировании.

В свою очередь президент Владимир Зеленский созвал СНБО, заявив, что решение КСУ угрожает нацбезопасности и лишает Украину поддержки международных партнеров, в том числе финансовой, которая необходима для принятия бюджета на следующий год без радикального урезания расходов.

Джерело:  Интерфакс-Украина
КС (163) Тупицький Олександр (30) Офіс Генпрокурора (458)


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