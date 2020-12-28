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Дефицит госбюджета за 11 месяцев достиг 120 миллиардов, – Госказначейство

Дефицит госбюджета за 11 месяцев достиг 120 миллиардов, – Госказначейство

Дефицит государственного бюджета в ноябре составил 7,8 млрд грн, а за январь-ноябрь этого года по оперативным данным этот показатель увеличился до 119,97 млрд грн по сравнению с 112 млрд грн по итогам октября.

Согласно данным Государственной казначейской службы, в ноябре дефицит общего фонда госбюджета составил 10,65 млрд грн, тогда как за 11 месяцев дефицит общего фонда увеличился до 131,13 млрд грн, сообщает Интерфакс-Украина.

По данным Госказначейства, заимствования в ноябре по общему фонду составили 29 млрд грн, всего – 32,6 млрд грн, погашения в ноябре достигли суммы 19,84 млрд грн.

В то же время за 11 месяцев этого года заимствования составили 466,26 млд грн, в том числе 444,48 млрд грн по общему фонду.

Внешние заимствования в ноябре были на уровне 3,9 млрд грн, погашения по внешним обязательствам – 1,88 млрд грн, тогда как за январь-ноябрь этого года данные показатели были на уровне 190,7 млрд грн и 137,9 млрд грн соответственно.

Приватизация в январе-ноябре принесла 1,99 млрд грн, указано в материалах казначейства.

Доходы госбюджета за 11 месяцев составили 944,77 млрд грн, в том числе 805,9 млрд грн по общему фонду. Расходы – 1,06 трлн грн и почти 941 млрд грн соответственно.

Доходы госбюджета на 2020 год утверждены в размере 975,833 млрд грн (в том числе 855,4 млрд грн по общему фонду), расходы – 1,266 трлн грн (1,135 трлн грн).

Джерело:  Интерфакс-Украина
бюджет (1814) держбюджет (1576) Держказначейство (204)


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Это же ЗЕпобеда!
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28.12.2020 15:17 Відповісти
Как то не вяжется с новостью опубликованной пару дней назад, что бюджет выполняется и даже поступает больше, чем планировали (от пошлин).

Идиоты во власти.
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28.12.2020 15:35 Відповісти
Дефицит госбюджета за 11 месяцев достиг 120 миллиардов, – Госказначейство - Цензор.НЕТ 2049
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28.12.2020 18:55 Відповісти
от эта порошенко украл из бюджета аж 120млрд, и хватило ж совести
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28.12.2020 19:24 Відповісти
Давайте дальше продолжать этот идиотизм с ФОПами, карантинами, беспрерывной трескотней по телеку, что вокруг короновирус и только вакцина нас спасет. Еще немного и Украина рухнет. А наши "партнеры" скажут что все так и было.
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28.12.2020 21:34 Відповісти
А что вы хотели в стране обьективной. В стране "презерватив", попользовались и бросили, и так далее)
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28.12.2020 21:52 Відповісти

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