АО "Черновцыгаз" предупреждает об угрозе отключения газоснабжения бюджетных учреждений в новосозданных ОТГ.

Об этом сообщает пресс-служба "Черновцыгаза".

"1 января 2021 потеряют силу договора на распределение природного газа с рядом исполнительных органов местных советов. Их правопреемники до сих пор не заключили соответствующие договора с Операторами ГРМ. Это ставит под угрозу поставки газа в бюджетных учреждений в новом году", - сообщает "Черновцыгаз".

По состоянию на 28 декабря АО "Черновцыгаз" через информационную платформу Оператора ГТС получила сообщение на отключение 111 объектов социально-бытового назначения и бюджетных учреждений в связи с отсутствием поставщика газа на эти объекты с 1 января 2020 года.

"Ситуация возникла в связи с тем, что 17 ноября были внесены изменения в Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине" о порядке окончания полномочий сельских, поселковых, городских советов, их исполнительных органов как юридических лиц в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве Украины", - сообщает компания.

В начале 2021 года произойдут изменения в административно-территориальном устройстве Черновицкой области. Ряд сельских, поселковых и городских советов будут реорганизованы. Их исполнительные органы будут прекращены как юридические лица. Соответственно, прекратят свое действие и действующие соглашения на распределение газа и поставок газа. Это ставит под угрозу газоснабжение учреждений бюджетной сферы в осенне-зимний период, в том числе детских дошкольных учреждений и больниц.

АО "Черновцыгаз" с 1 января вынуждено будет прекратить распределение природного газа на объекты социально-бытового назначения и бюджетной сферы в случае отсутствия заключения вовремя соответствующих договоров.

Согласно положениям Кодекса газораспределительных систем, учреждения, без договора на распределение газа, и которые не будут закреплены за одним поставщиком, должны самостоятельно прекратить потребление газа.

Чтобы предотвратить подобную ситуацию АО "Черновцыгаз" обратилось с официальными письмами к премьер-министру, СНБО, Министерству развития общин и территорий, областной и районных государственных администраций.

"Газораспределительная компания призывает все органы государственной и исполнительной власти максимально способствовать заключению договоров на распределение природного газа новыми исполнительными органами местных советов и включение бюджетных учреждений в реестр потребителей любого поставщика", - сообщает "Черновцыгаз".