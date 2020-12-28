Крупные сети АЗС продолжают повышать стоимость бензина и дизтоплива

Крупные сети АЗС в период с 24 по 28 декабря подняли цены на бензины и дизельное топливо на 15-50 копеек за 1 литр.

Об этом сообщили в "Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов, передает encorr.

В частности, все виды топлива на станциях WOG подорожали на 20 коп./л, в сети ОККО - на 25 коп/л. Таким образом, в этих сетях бензин марки А-92 подорожал до 27,99 грн/л, А-95 - до 28,99 грн/л, ДТ - до 27,99 грн/л.

На станциях SOCAR бензины подорожали на 50 коп./л, ДТ - на 1 грн/л: А-92 - до 28,48 грн/л, А-95 - до 29,48 грн/л, ДТ - до 28,48 грн/л. Топливо в сети AMIC подорожало в среднем на 11-15 коп./л: А-92 - до 25,72 грн/л, А-95 - до 26,72 грн/л, ДТ - до 25,57 грн/л.

На станциях Glusco все виды топлива подорожали на 20 коп./л: А-92 - до 24,55 грн/л, А-95 - до 26,55 грн/л, ДТ - до 25,55 грн/л. На 20 коп./л также подняла цены сеть UPG.

На заправках Shell, Автопорт, SUN OIL и Motto цены на топливо выросли на 10-60 коп./л.

В "А-95" отметили, что средняя цена по стране бензина А-92 28 декабря составила 24,10 грн/л, А-95 подорожал до 25,14 грн/л, ДТ - до 24,48 грн/л. Таким образом, средний рост цен за выходные составил по Украине 9 коп./л.

Топливо в розничных сетях начало дорожать во второй половине ноября. Основная причина - рост цен в Европе. Среди внутренних факторов следует выделить девальвацию гривны относительно евро. Напомним, что в евро в Украине установлены акцизы.