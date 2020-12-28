Запасы газа в хранилищах сократились до 24 миллиардов кубометров, – "Укртрансгаз"

Украина с 19 октября по 26 декабря 2020 года снизила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 15,2% (на 4,32 млрд куб. м) – до 24,13 млрд куб. м.

Согласно данным АО "Укртрансгаз", отбор газа из ПХГ Украины 26 декабря составил 80,2 млн кубометров при "нулевом" импорте (без учета возможного backhaul/виртуального реверса) и внутренней добыче 54,3 млн куб. м, передает Интерфакс-Украина.

По расчетам агентства, текущий объем запасов превышает показатель на аналогичную дату 2014-2019 годов в 1,3-2 раза (на 4,9-12,2 млрд куб. м).

Как сообщалось, в минувший отопительный сезон, длившийся с 1 ноября 2019 года по 26 марта 2020 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 6 млрд куб. м (с 21,78 млрд куб. м до 15,78 млрд куб. м).

В межотопительный сезон 2020 года запасы в ПХГ Украины увеличились в 1,8 раза – с 15,78 млрд куб. м до 28,44 млрд куб. м.