Решения по "Северному потоку-2" будут принимать компании, – Германия

Официальная позиция Германии по строительству газопровода "Северный поток-2" остается прежней, решения о ходе строительства принимают компании, сообщил журналистам представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

"В позиции правительства по этому проекту ничего не изменилось", - цитирует Бургера Интерфакс-Украина.

По его словам, "давление США на немецкие предприятия и на Германию имеет место в течение определенного времени".

"И это ничего не меняет в том факте, что это проект участвующих в нем предприятий. Мы всегда говорили о том, как следует расценивать политические составляющие этого проекта... все равно это ничего не меняет в том, что решения о строительных мерах принимают компании", - сказал Бургер.

Ранее в интервью редакционной группе RND глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что Германия не намерена менять подход к проекту газопровода "Северный поток-2" в связи с предстоящей инаугурацией избранного президента США Джо Байдена.