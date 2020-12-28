Польша ввела новые ограничения при въезде в страну

С сегодняшнего дня, 28 декабря, Польша ввела новые ограничения пребывания и въезда в страну, которые будут действовать до 17 января 2021 года.

Как сообщает Госпогранслужба Украины, среди прочего, установлен 10-дневный карантин для лиц, въезжающих в Польшу организованным транспортом.

Кроме того, запрещено свободное перемещение лиц в новогоднюю ночь: с 19:00 31 декабря 2020 года до 6:00 1 января 2021 года.

Также приостановлена ​​работа торговых центров, обслуживания в гостиницах, функционирование инфраструктуры горнолыжных трасс. Ограничен доступ к спортивной инфраструктуре.

Во время действия ограничений право въезда на территорию Польши имеют граждане Украины, которые являются супругами или детьми граждан Польши, либо находятся под постоянной опекой граждан Польши, имеют Карту Поляка или право на постоянное или временное проживание на территории Польши.

Кроме того, въехать в страну могут иностранцы, которые имеют право разрешение на трудоустройство или подтверждение намерения выполнения сезонных работ, получают образование в Польше, является учеными, которые проводят исследования на территории Польши.

Также въезжать в страну могут члены семей граждан ЕС или Швейцарии или иностранцы, которые имеют разрешение на постоянное проживание в странах ЕС, а также профессиональные водители транспортных средств в рамках выполнения служебных обязанностей, дипломаты и члены их семей, профессиональные спортсмены, владельцы ряда специальных польских виз.

От обязанности пребывания на карантине после въезда на территорию Польши освобождены лица, имеющие справку о наличии у них прививки от COVID-19, водители и члены экипажей авиа-, железнодорожных, судоходных и автотранспортных средств в рамках выполнения служебных обязанностей, лица, получающие образование в Польше, медицинские работники, въезжающих на территорию Польши с целью трудоустройства в сфере здравоохранения, а также ряд других категорий лиц.