Выплаты по госдолгу в 2021 году составят $16 миллиардов, – Минфин

Погашение государственного долга в 2021 году составит $16 млрд, что почти вдвое больше годовой суммы погашения в 2022-м и 2023 годах.

Такие данные Министерство финансов привело в инвестпрезентеции, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно им, $8,2 млрд из указанной суммы - это погашения по внутреннему долгу, $3,4 млрд – по внешнему, а также $2,7 млрд – обслуживание внутреннего долга и $1,8 млрд грн – внешнего.

В последующие годы выплаты по госдолгу будут снижаться до $8,6 млрд грн в 2022 году, $8,9 млрд – в 2023-м, указано в презентации.

Далее погашения госдолга составят $10,1 млрд в 2024-м и $8,1 млрд в 2025-м соответственно.