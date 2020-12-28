Поставщики газа повысили цены для населения на январь на 19%
Минимальная цена газа для населения в январе составляет 6,99 грн за кубометр (с НДС), тогда как в декабре она составляла 5,95 грн, максимальная цена достигла 10,8 грн за куб. м, по сравнению с максимальной ценой в 9,05 грн в декабре.
Об этом свидетельствуют данные проекта "ГазПравда", созданный при содействии отраслевого объединения "Федерация работодателей нафтогазовой отрасли", в которую входят, преимущественно, предприятия группы "Нафтогаз".
По итогам анализа предложений по поставкам газа от 55 компаний, самую низкую цену за кубометр природного газа для населения на январь предложило ООО "ГазАП" – 6,99 грн за кубометр. На втором месте с ценой 7,05 грн оказалась компания Megawatt, на третьем – ООО "Агросинтез Трейдинг" (7,08 грн).
ГК "Нафтогаз Украины" повысила цену на январь до 7,22 грн за кубометр с 6,33 грн в декабре. Большинство компаний из группы РГК предлагают газ по 8,8 – 8,96 грн за кубометр.
Максимальную цену января в 10,8 грн/куб.м предложило ООО "Львовэнергосбыт", что на 19,33% выше максимальной цены декабря в 9,05 грн/куб.м, предложеннной этой же компанией.
Как сообщалось, с 1 августа в Украине открыт рынок природного газа для бытовых потребителей, что позволяет гражданам самостоятельно выбирать поставщика газа.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
главное не отстаивать "ковбасу по 2.20"
надо и дальше митинговать за "идею"
Бачили паскуди, кого вибирали, тепер жеріть, не обляпайтесь.
Встиг забити на рік по 5,24, плачу по 600 грн/міс, можна спокійно розраховувати бюджет, а не офігівати щоразу від цін. Навіть якщо влітку газ буде по 2 грн, все одно 90% газу палиться з листопада по березень, коли він найдорожчий. А хто встиг по 4,75, то взагалі норм.
Даёшь газ по 20 грн,свет по 5 грн...,что бы вы -зелёные свиньи выздыхали...,это вам пожелание от простого пенсионера...,новогоднее...!!!
И забавно наблюдать за эволюцией зелюков, от бравады -"хуже не будет!", до жалобных поскуливаний "а при ваших порошенках было лучше?".
Да, было лучше, сами знаете))
Нелепо и двулично - для адептов Моники орать 5 лет про тарифный геноцид (и это при массовых субсидиях!) а сейчас засовывать язык в анус и ныть -"а при ваших порошенках что, было лучше?"
Будет ли антимонопольный коммитет проводить расследование? Вряд ли...
Теперь ГЛАВНЫЙ вопрос. В соответствии с ТУ, давление газа для квартир варьируется в пределах 0,003-0,0007 Мпа. Но все мы понимаем, что количество газа разное, при разном давлении. Какое расчетное давление? И еще вопрос - какая расчетная темпереатура (в соответствии с законом Бойля-Мариотта это то же важный параметр). И если счетчик от газовой компании, установлен в нарушении ДБН В.2.5-20-2001, а именно непосредственно над газовой плитой, то надо подавать в суд на кого? На поставщика газа?