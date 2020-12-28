БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Поставщики газа повысили цены для населения на январь на 19%

Минимальная цена газа для населения в январе составляет 6,99 грн за кубометр (с НДС), тогда как в декабре она составляла 5,95 грн, максимальная цена достигла 10,8 грн за куб. м, по сравнению с максимальной ценой в 9,05 грн в декабре.

Об этом свидетельствуют данные проекта "ГазПравда", созданный при содействии отраслевого объединения "Федерация работодателей нафтогазовой отрасли", в которую входят, преимущественно, предприятия группы "Нафтогаз".

По итогам анализа предложений по поставкам газа от 55 компаний, самую низкую цену за кубометр природного газа для населения на январь предложило ООО "ГазАП" – 6,99 грн за кубометр. На втором месте с ценой 7,05 грн оказалась компания Megawatt, на третьем – ООО "Агросинтез Трейдинг" (7,08 грн).

ГК "Нафтогаз Украины" повысила цену на январь до 7,22 грн за кубометр с 6,33 грн в декабре. Большинство компаний из группы РГК предлагают газ по 8,8 – 8,96 грн за кубометр.

Максимальную цену января в 10,8 грн/куб.м предложило ООО "Львовэнергосбыт", что на 19,33% выше максимальной цены декабря в 9,05 грн/куб.м, предложеннной этой же компанией.

Как сообщалось, с 1 августа в Украине открыт рынок природного газа для бытовых потребителей, что позволяет гражданам самостоятельно выбирать поставщика газа.

Джерело:  ГазПравда
газ (8067) Нафтогаз (3347) Тарифи на газ (722)
+16
гаспада ло хи и ло шицы, всех нас поздравляю с этим чудесным новогодним подарком

главное не отстаивать "ковбасу по 2.20"
надо и дальше митинговать за "идею"
28.12.2020 14:49 Відповісти
+16
Ура!!!!!,хуже не будет,на хлеб не намажешь,термос,барыги,свинарчуки,эбонитовые палочки,зато буде весело...и.т.д..
Даёшь газ по 20 грн,свет по 5 грн...,что бы вы -зелёные свиньи выздыхали...,это вам пожелание от простого пенсионера...,новогоднее...!!!
28.12.2020 19:15 Відповісти
+13
Это экономический прорыф
28.12.2020 14:53 Відповісти
ага,и евро бляхи,бо то святое
28.12.2020 15:09 Відповісти
евро *** Херы
29.12.2020 08:14 Відповісти
29.12.2020 12:41 Відповісти
Это экономический прорыф
28.12.2020 14:53 Відповісти
подарок от зе-выродков к новому году
29.12.2020 10:04 Відповісти
Мало! Надо так зелохов так драть, чтобы те только повизгивали.
28.12.2020 16:14 Відповісти
Надо. Но пока ЗЕля дрючит тарифами МУдрый нарид.
Бачили паскуди, кого вибирали, тепер жеріть, не обляпайтесь.
29.12.2020 13:25 Відповісти
О у меня 6,49 получается в декабре а в январе будет примерно 7,50 и плюс 200 грн каждый месяц. А во Львове смотрю вообще жесть, 10 грн за куб и еще +доставка, охренеть просто.
28.12.2020 16:40 Відповісти
тем кто голосовал за порошенко можно и больше
29.12.2020 05:30 Відповісти
"Больше" буде здебільшого зе-дебілам,які зробили все це разом.А порохоботи - самодостатні активні українці,які знайдуть вихід в будь-якій ситуації.Так що жріть,зебіли,те,що наголосували,не обляпайтеся.
29.12.2020 08:07 Відповісти
А я,баран іванович повівся на ціну 6.33 гр/куб. Ну і брехуни ж ви. Як можно не поважати і знущатися над своїми громодянами. Хай 2021 рік стане останнім у вашому житті.
28.12.2020 17:54 Відповісти
Так купи билет на год по 6.45 за куб.
28.12.2020 20:51 Відповісти
Ну можеш платити Фірташу по 10, ніхто ж не забороняє)

Встиг забити на рік по 5,24, плачу по 600 грн/міс, можна спокійно розраховувати бюджет, а не офігівати щоразу від цін. Навіть якщо влітку газ буде по 2 грн, все одно 90% газу палиться з листопада по березень, коли він найдорожчий. А хто встиг по 4,75, то взагалі норм.
28.12.2020 23:40 Відповісти
Рехворми не спинити!
28.12.2020 18:11 Відповісти
28.12.2020 18:57 Відповісти
ПОЦ- (ПРИПОЙ ОЛОВЯНО-ЦИНКОВЫЙ )
29.12.2020 10:05 Відповісти
можно за газ уже не платить, зимой не отключат, а до весны эта депрессивная территория сама развалится
28.12.2020 19:00 Відповісти
ох лаптевые...когда же да вас допрет. Первое, что наверняка развалится, это совок №2 под название ********. А мы уже лет 20 назад как замерзли без вашего газа, развалились и т.п.
28.12.2020 19:39 Відповісти
то есть к определению "депрессивная территория" вопросов нет? вопрос только когда развалится? Ну это уже прогресс в мутном осознании.
29.12.2020 09:26 Відповісти
ЗЕЛЕНІ СЛУГИ ПУТІНА ІДУТЬ НА ЗНИЩЕННЯ УКРАЇНЦІВ.
28.12.2020 19:45 Відповісти
Тупорылые ослы...
28.12.2020 19:17 Відповісти
ЗЕЛОХИ УЧНІ СИВОЧОЛОГО, ЯЦЕНЮКА І ГРОЙСМАНА, БАРИГОШКУРОДЕРИ, ОНУКИ СВОЇХ ДІДІВ.
28.12.2020 19:48 Відповісти
При Порошенко так субсидии не урезали и давали реально всем нуждающимся.
И забавно наблюдать за эволюцией зелюков, от бравады -"хуже не будет!", до жалобных поскуливаний "а при ваших порошенках было лучше?".
Да, было лучше, сами знаете))
28.12.2020 21:47 Відповісти
Еще раз - при Порошенко так субсидии не урезали и давали реально всем нуждающимся

Нелепо и двулично - для адептов Моники орать 5 лет про тарифный геноцид (и это при массовых субсидиях!) а сейчас засовывать язык в анус и ныть -"а при ваших порошенках что, было лучше?"
28.12.2020 22:01 Відповісти
Дядя, ты дурак? Ты ж голосовало за нелоха, потому что "парашенкатарифныйгенацид", а на деле что оказалось? Ни один тариф не стал ниже, чем был, хотя еще год назад зе высцался всем вам в глаза, говоря о снижении через год тарифа на тепло в два раза. И что? Выводов ты так и не сделал...
28.12.2020 23:45 Відповісти
правильно!!! держи марку: чем хуже - тем лучше!!! ура-а-а-а, товарищи!!!!!
29.12.2020 00:57 Відповісти
не лечится! Тогда давай за мертвечука. Но у него тоже денег нет. Нефть по 43.
29.12.2020 08:17 Відповісти
URALS, дебил !!!!! Именно этим сортом торгует запоребрик!
29.12.2020 13:05 Відповісти
ты конкретный ЛОХ. пАтАму шА нихрена не учил математику в школе. а математическая логика гласит: если два объекта = "подлая тварь", то из двух объектов тот хуже, который еще и идиот. разумеется, НАМ хуже, а не идиоту))) хотя походу 73% предпочитают идиотов
29.12.2020 01:02 Відповісти
вам навяжешь . вы ж сами за подлую тварь проголосовали - кто ж вам мозги вправит? уж какие уродились, такие и есть - жрите свою зелень, не подавитесь
29.12.2020 01:44 Відповісти
Слава панамскому барыге , этому святому липецкому слепому трастору !!! А до барыги было ещё лучше , а до Яныка ещё , лучше , а при Юще ваще не житуха , а рай . Как вы уже достали скулить , как нищеброды , на работу ходить не пробовали , к пенсам тоже относится . Зелебобик
28.12.2020 23:19 Відповісти
28.12.2020 19:20 Відповісти
ЗЕбанутые радуются новым тарифам на свет и газ.
29.12.2020 13:27 Відповісти
А шо там с тарифами, Владимир Александрович? Не палучаецца? Пачиму, ведь всё так просто было на стадионе... ******* - не мешки ворочать, Владимир ************
28.12.2020 20:37 Відповісти
Всі питання до 72% голосіянтів. А це бабочки, сіоністи ( не плутати з єврейським народом), недолуга непатріотична молодь-вата, прикольники та фанати "кварталу", ворги державності України. Зараз вони всі принишкли,як малолітні шкідники-мерзотники. Покривати брехню грошми повинні вони. Требуйте з кожного з них розрахунок за весь цей бардак!?
28.12.2020 20:39 Відповісти
Не зря 21- это очко !!!!!!
28.12.2020 20:50 Відповісти
а че так мало 19;% ? молли бы сразу 50% ))
28.12.2020 22:09 Відповісти
Пане ОПЕРАТОР! Ти знаєш, що народ думає і хоче сказати по питанню підвищення цін на газ та ел. енергію. За що ти мене блокуєш, коли я висловлюю думку 92 % населення України? Стаття 34 Конституції України каже, що кожному гарантується право на свободу думки і слова. Коли я пишу те, що не подобається владі, ти мене блокуєш. Послухай народ України.....
28.12.2020 22:18 Відповісти
все как завещал, обещал и предсказывал великий ЗЕ!
29.12.2020 00:55 Відповісти
Может быть монопольный сговор? Вполне. Да и скорее всего - так и есть.
Будет ли антимонопольный коммитет проводить расследование? Вряд ли...
Теперь ГЛАВНЫЙ вопрос. В соответствии с ТУ, давление газа для квартир варьируется в пределах 0,003-0,0007 Мпа. Но все мы понимаем, что количество газа разное, при разном давлении. Какое расчетное давление? И еще вопрос - какая расчетная темпереатура (в соответствии с законом Бойля-Мариотта это то же важный параметр). И если счетчик от газовой компании, установлен в нарушении ДБН В.2.5-20-2001, а именно непосредственно над газовой плитой, то надо подавать в суд на кого? На поставщика газа?
29.12.2020 06:34 Відповісти
Прошу обратить внимание, если повысятся тарифы на энергоносители, повысятся цены на ВСЕ. Через пол-года вы еще не так запоете, дико завоете.
29.12.2020 09:44 Відповісти
уууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу как я ЛОХАНУЛСЯ уууууууууууууууууууууууу не буду больше ходить на выборы (((( не угадываю Я !!!
29.12.2020 12:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=vm4zqUVC6VU Зеленский говорит в видосике, что уменьшит тарифы в два раза. - 3 мин. 30 сек.
29.12.2020 11:34 Відповісти
Не понімаю я при чому тут Порох,коли при владі уже більше року Зе-дибіл.З нього й спрос.В нього вся влада в руках,якби думав про народ то навів порядок.А так набивають собі кармани.
29.12.2020 11:58 Відповісти
.....ВЕРНИТЕ януковоща и азирова ВЗАД !!! жить больше после ПОКРАЩЕННЯ нет сил (((((
29.12.2020 12:09 Відповісти
И это нефть перевалила только за 50 зелёных, а что будет когда она вернётся на свои старые 120. Кто то целенаправленно заводит нас в юго - западный федеральный округ.
29.12.2020 12:57 Відповісти
Ура, ура! ЗЕпобеда!
29.12.2020 12:59 Відповісти
Кто -нить этого Порошенко может угомонить? Вон Голый Боротька с Жулей стараицца, стараицца цену на газ по 45 копеек нариду вкачать, заодно с клебасой по 2.20, а ОН,,все повышает и повышает усье! Ладим Саныч- сделайте нам хорошо, и прогоните плохих бояр!
29.12.2020 13:12 Відповісти

