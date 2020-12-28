Потребление газа в Украине выросло на 3,7%

Украина в январе-сентябре 2020 года увеличила валовое потребление природного газа на 3,7% (на 0,71 млрд кубометров) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 20,01 млрд кубометров.

Об этом свидетельствуют данные квартального мониторинга Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах электроэнергетики и коммуслуг, передает Интерфакс-Украина.

В третьем квартале текущего года потребление увеличилось на 13,6% (на 0,52 млрд кубометров) по сравнению с июлем-сентябрем 2019 года – до 4,35 млрд кубометров.

В том числе использование природного газа бытовыми потребителями (населением) за девять месяцев 2020 года составило 5,31 млрд кубометров, что на 6% (на 0,34 млрд кубометров) меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Таким образом, доля бытовых потребителей в общей структуре валового потребления за девять месяцев 2020 года составила 26,5% против 29,3% – в январе-сентябре-2019.

Напомним, по данным НКРЭКУ, Украина в 2019 года снизила валовое потребление природного газа на 6% (на 1,8 млрд кубометров) по сравнению с 2018 годом – до 28,29 млрд кубометров. В том числе потребление природного газа бытовыми потребителями (населением) в 2019 году сократилось на 21,6% (на 2,29 млрд кубометров) по сравнению с 2018 годом – до 8,33 млрд кубометров.