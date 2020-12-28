"Ощадбанк" взял краткосрочный кредит рефинансирования на 5 миллиардов

Государственный "Ощадбанк" 24 декабря привлек на тендере Национального банка Украины по 90-дневному рефинансированию 5 млрд грн под 6%.

Об этом свидетельствуют данные НБУ о предоставленных кредитах на срок свыше 30 дней.

Согласно данным НБУ, регулятор также удовлетворил заявку на рефинансирование "МТБ Банка" на сумму 160 млн грн.

Как сообщалось, "Ощадбанк" на тендере по предоставлению кредитов рефинансирования 18 декабря привлек еще 8 млрд грн на срок до 84 дней.

Согласно статистике Нацбанка, в целом, начиная с 30 апреля 2020 года он провел 32 аукциона по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 51,05 млрд грн. Тендеры, запланированные на 5 июня, 10 июля и 11 сентября, не состоялись из-за отсутствия заявок.

Кроме того, начиная с 8 мая НБУ провел восемь тендеров по рефинансированию на срок от года до пяти лет на общую сумму около 48,53 млрд грн.

Согласно графику тендеров, обнародованному на сайте Нацбанка, следующий аукцион по рефинансированию на срок до 90 дней состоится 30 декабря, на срок от года до пяти лет – 15 января 2021 года.