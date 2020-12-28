Заводы Коломойского сократили производство ферросплавов на 30%

Ферросплавные предприятия Украины в январе-ноябре текущего года суммарно сократили выпуск продукции на 29,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 694,71 тыс. тонн.

Согласно данным Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА), за 11 месяцев выпуск силикомарганца на Запорожском (ЗЗФ) и Никопольском (НЗФ) ферросплавных заводах снизился на 31,2% – до 522,01 тыс. тонн, передает Интерфакс-Украина.

При этом снизился на 18,5% – до 114,51 тыс. тонн суммарный выпуск ферромарганца и других ферросплавов на трех заводах: ЗЗФ, НЗФ и Краматорском ферросплавном заводе (КФЗ в январе-ноябре 2020 года произвел 34,09 тыс. тонн, простаивал в июле-ноябре из-за остановки печи).

Кроме того, производство ферросилиция (в пересчете на 45%-й) снизилось на 9,9% – до 55,39 тыс. тонн, металлического марганца – на 51,9%, до 2,8 тыс. тонн.

В то же время Покровский (ранее – Орджоникидзевский) и Марганецкий горно-обогатительные комбинаты (ПГОК и МГОК) добывающие и обогащающие марганцевую руду, в январе-ноябре текущего года суммарно произвели 1,72 млн тонн марганцевого концентрата, что на 10,5% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом МГОК произвел 511,53 тыс. тонн концентрата (рост на 4,9% к январю-ноябрю-2019), ПГОК – 1,21 млн тонн (+13,1%).

Покровский ГОК в текущем году не производил марганцевый агломерат, перейдя на выпуск железорудного агломерата, которого за указанный отчетный период выпустил 159,17 тыс. тонн, поставив его на ЧАО "Днепровский металлургический завод" (ДМЗ), входящее в DCH Steel группы DCH Александра Ярославского.

При этом в январе-ноябре 2019 года ПГОК произвел 91,08 тыс. тонн марганцевого агломерата.

Никопольский ферросплавный завод – крупнейшее в Украине предприятие по производству силико- и ферромарганца. Завод контролирует группа "Приват" Игоря Коломойского и партнеров и EastOne Виктора Пинчука.

Группа "Приват" также контролирует Запорожский завод ферросплавов, Марганецкий и Покровский ГОКи.

ООО "Краматорский ферросплавный завод" создано в 2010 году на базе части мощностей ОАО "Краматорский металлургический завод им. Куйбышева" в ходе санации предприятия. Предприятие было подконтрольно основателям группы ИСД.