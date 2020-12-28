Нацбанк назначил главой департамента платежных систем выходца из "дочки" российского "Сбербанка"

По результатам отбора на вакантную должность директора Департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Украины с 28 декабря этого года назначен Андрей Поддерегин.

Сообщает пресс-служба НБУ, Поддерегин с 2009 года и до последнего времени работал в дочернем банке российского "Сбербанка" в Украине.

С 1996 года он работал в ПАО "Проминвестбанк", а в 1991 - 1996 годах – в банке "ИНКО".

В сферу полномочий нового директора будет входить:

определение политики регулятора в сфере регулирования деятельности платежных систем и систем расчетов и безналичных расчетов;

развитие НПС "Простір" и системы удаленной идентификации BankID НБУ;

осуществления надзора (оверсайта) за платежными системами с учетом международных стандартов;

методологическое обеспечение вопросам регулирования расчетов, создания и деятельности платежных систем в Украине;

содействие развитию инновационных платежных инструментов и сервисов и популяризация безналичных расчетов.

Департамент платежных систем и инновационного развития входит в блок "Платежные системы и денежное обращение", руководство которым по вертикали подчинения осуществляет заместитель председателя Национального банка Алексей Шабан, который и возглавлял этот департамент ранее.