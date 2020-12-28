БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Нацбанк назначил главой департамента платежных систем выходца из "дочки" российского "Сбербанка"

Нацбанк назначил главой департамента платежных систем выходца из

По результатам отбора на вакантную должность директора Департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Украины с 28 декабря этого года назначен Андрей Поддерегин.

Сообщает пресс-служба НБУ, Поддерегин с 2009 года и до последнего времени работал в дочернем банке российского "Сбербанка" в Украине.

С 1996 года он работал в ПАО "Проминвестбанк", а в 1991 - 1996 годах – в банке "ИНКО".

В сферу полномочий нового директора будет входить:

  • определение политики регулятора в сфере регулирования деятельности платежных систем и систем расчетов и безналичных расчетов;
  • развитие НПС "Простір" и системы удаленной идентификации BankID НБУ;
  • осуществления надзора (оверсайта) за платежными системами с учетом международных стандартов;
  • методологическое обеспечение вопросам регулирования расчетов, создания и деятельности платежных систем в Украине;
  • содействие развитию инновационных платежных инструментов и сервисов и популяризация безналичных расчетов.

Департамент платежных систем и инновационного развития входит в блок "Платежные системы и денежное обращение", руководство которым по вертикали подчинения осуществляет заместитель председателя Национального банка Алексей Шабан, который и возглавлял этот департамент ранее.

призначення (1168) НБУ (9510) платіжні системи (381)
работніков фсб запросіть працювати в нац банк,в усіх сферах життя будуть працювати російські шпигуни.
28.12.2020 15:08 Відповісти

