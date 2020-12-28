flydubai возобновила прямые рейсы из Дубая в Одессу

Авиакомпания flydubai 26 декабря 2020 года возобновила прямые рейсы Дубай-Одесса, которые прервала из-за ограничений на полеты в марте 2020 года. Ранее авиакомпания вернулась на линию Дубай-Киев в аэропорт "Борисполь".

По новому расписанию авиакомпания будет летать на юг Украины два раза в неделю - по вторникам и субботам, передает avianews.com..

Расписание является общим для всех дней. Из Дубая самолет flydubai вылетает в 11:00 и прилетает в Одессу в 14:30. Время в пути составляет 5 часов 30 минут.

Из Одессы в Дубай вылеты запланированы на 15:30 с прилетом в Дубай в 22:10. Дорога в этом направлении займет 4 часа 40 минут.

На этот раз рейсы из Одессы flydubai будет обслуживать в современном терминале 3 в Дубае, который использует ее партнер - Emirates.

До пандемии COVID-19 и падения трафика пассажиры на этом маршруте проходили все процедуры в основном для flydubai терминале 2. Он предоставляет более простой набор услуг и меньший выбор магазинов.

Дубай разрешает въезд туристов в эмират, однако накладывает ряд требований на всех приезжающих. Путешественники должны сдать два ПЦР-теста на коронавирус. Первый анализ сдается не более чем за 96 часов до прибытия в ОАЭ за счет пассажира. Второй анализ берется бесплатно в аэропорту по прилету.

В течение 24 часов при ожидании результатов теста турист должен находиться в номере отеля или апартаментах на самоизоляции. После получения негативного результата ограничения снимаются. Если результат теста положительный, человека изолируют на 14 дней в специальное заведение за его счет.