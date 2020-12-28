"Укрпошта" объявила тендер на покупку 1850 автомобилей для передвижных отделений

Для реформирования сети сельских почтовых отделений в 2021 году "Укрпошта" приобретет еще 1850 автомобилей для передвижных отделений в рамках совместного проекта с Европейским банком реконструкции и развития.

Соответствующий тендер на закупку автомобилей был объявлен 24 декабря 2020 года, сообщает пресс-служба компании.

Так, к концу следующего года 1850 новых авто должны обеспечить 100-процентный спектр услуг для более 11 млн жителей сел с населением до 2 тыс. человек из 17 областей Украины. Благодаря этому они смогут получать почтовые отправления до двери, заказывать лекарства и мелкую бытовую технику в интернет-магазинах, оплачивать коммунальные услуги и тому подобное.

По предварительным данным, первая поставка машин для передвижных отделений "Укрпошты" запланирована на июнь 2021 года.

Уже сейчас проект успешно функционирует в семи областях: Черниговской, Киевской, Одесской, Херсонской, Закарпатской, Черкасской и Черновицкой.

16 ноября Министерство инфраструктуры Украины, Европейский банк реконструкции и развития и национальный почтовый оператор "Укрпошта" подписали соглашение о предоставлении кредита в размере 63 млн евро для закупки и внутреннего оснащения около 1900 автомобилей передвижных почтовых отделений, а также для строительства трех автоматизированных сортировочных центров.