Прибыль банков упала в ноябре в 2 раза, – НБУ

Платежеспособные банки в ноябре 2020 года получили 3,54 млрд грн чистой прибыли, что в 2 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года (7 млрд грн).

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает Интерфакс-Украина.

В целом за январь-ноябрь 2020 года чистая прибыль банков сократилась на в 1,4 раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, – до 43,37 млрд грн.

При этом доходы банков за 11 месяцев выросли на 3,3% г – до 229,25 млрд грн. В том числе результат от переоценки и от операций купли-продажи увеличился в 1,4 раза – до 22,5 млрд грн, комиссионные доходы – на 12,3%, до 62,97 млрд грн), тогда как процентные доходы сократились на 3,7% – до 135,49 млрд грн.

Одновременно расходы банковской системы за указанный отчетный период составили 186,13 млрд грн, что на 14,1% больше, чем за тот же период 2019 года. Рост расходов был обусловлен увеличением отчислений в резервы (в 2,9 раза) – до 25,08 млрд грн.

Кроме этого, комиссионные расходы банков выросли в 1,5 раза – до 21,57 млрд грн, а процентные снизились на 13,7% – до 58,46 млрд грн.

Как сообщалось, по данным Нацбанка Украины, банковская система в январе-октябре получила прибыль 39,83 млрд грн, что на 23,4% меньше (-12,2 млрд грн), чем за 10 месяцев 2019 года.