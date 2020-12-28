Мининфраструктуры внедрило систему управления строительными проектами
Министерство инфраструктуры разработало и внедрило первую версию Системы управления инфраструктурными строительными проектами.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
"Данная система предназначена для автоматизации управления инфраструктурными строительными проектами, которые строятся за публичные средства и осуществляются структурами и предприятиями, подчиненными министерству. Кроме этого, система предусматривает публичный контроль за выполнением работ по планированию, проектированию, строительству и эксплуатации инфраструктурных объектов, а также за использованием публичных средств в режиме реального времени", - пояснил глава министерства.
По словам Криклия, уже сейчас в системе реализованы следующие модули:
- "Обзор проектов" (строительство за бюджетные средства);
- "Обзор проектов" (строительство на средства МФО).
Вместе с тем, в 2021 году ведомство планирует значительно расширить функциональные модули Системы:
- "Управление ходом выполнения работ";
- "Отчеты о ходе выполнения работ";
- "Управление соблюдением техники безопасности";
- "Управление историей и записями о штрафах";
- "Бизнес-анализ и статистика";
- "Управление проектных документацией";
- Подготовка данных для публичного портала.
