Мининфраструктуры внедрило систему управления строительными проектами

Министерство инфраструктуры разработало и внедрило первую версию Системы управления инфраструктурными строительными проектами.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Данная система предназначена для автоматизации управления инфраструктурными строительными проектами, которые строятся за публичные средства и осуществляются структурами и предприятиями, подчиненными министерству. Кроме этого, система предусматривает публичный контроль за выполнением работ по планированию, проектированию, строительству и эксплуатации инфраструктурных объектов, а также за использованием публичных средств в режиме реального времени", - пояснил глава министерства.

По словам Криклия, уже сейчас в системе реализованы следующие модули:

  • "Обзор проектов" (строительство за бюджетные средства);
  • "Обзор проектов" (строительство на средства МФО).

Вместе с тем, в 2021 году ведомство планирует значительно расширить функциональные модули Системы:

  • "Управление ходом выполнения работ";
  • "Отчеты о ходе выполнения работ";
  • "Управление соблюдением техники безопасности";
  • "Управление историей и записями о штрафах";
  • "Бизнес-анализ и статистика";
  • "Управление проектных документацией";
  • Подготовка данных для публичного портала.

Джерело:  Мининфраструктуры
будівництво (2261) Мінінфраструктури (1376)
