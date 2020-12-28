Мининфраструктуры внедрило систему управления строительными проектами

Министерство инфраструктуры разработало и внедрило первую версию Системы управления инфраструктурными строительными проектами.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Данная система предназначена для автоматизации управления инфраструктурными строительными проектами, которые строятся за публичные средства и осуществляются структурами и предприятиями, подчиненными министерству. Кроме этого, система предусматривает публичный контроль за выполнением работ по планированию, проектированию, строительству и эксплуатации инфраструктурных объектов, а также за использованием публичных средств в режиме реального времени", - пояснил глава министерства.

По словам Криклия, уже сейчас в системе реализованы следующие модули:

"Обзор проектов" (строительство за бюджетные средства);

"Обзор проектов" (строительство на средства МФО).

Вместе с тем, в 2021 году ведомство планирует значительно расширить функциональные модули Системы: