Прокуратура сообщила о подозрении главе Конституционного Суда Тупицкому (обновлено)

Исполняющий обязанности генерального прокурора сообщил о подозрении председателю Конституционного Суда (КСУ) Александру Тупицкому.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, главу КСУ подозревают в осуществлении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля (ст. 386 и ч.2 ст. 384 УК Украины).

По данным следствия, в 2018 году, занимая должность заместителя председателя КСУ, действуя из корыстных побуждений, в личных интересах и интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины Виктора Татькова, он оказал влияние на свидетеля в уголовном производстве путем подкупа, чтобы тот отказался от дачи показаний или дал заведомо ложные показания.

Кроме того, Тупицкий трижды в течение 2018-2019 годов предоставил следователю Управления специальных расследований Генпрокуратуры заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, в отношении особо тяжкого преступления, связанного с противоправным завладением имущественными активами ПАО "Зуевский энергомеханический завод", расположенного в Донецкой области.

"В связи с тем, что председатель КСУ не явился по вызову в Офис генерального прокурора и не предоставил документов об уважительности причин неявки, сообщение о подозрении, составленное руководством Офиса генерального прокурора сегодня отправлено ему почтовой связью", – сказано в сообщении.

Кроме того, президенту Владимиру Зеленскому направлено ходатайство об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда сроком на два месяца.

В свою очередь в пресс-службе КСУ заявили, что предложение отстранить Тупицкого от занимаемой должности противоречит Конститкции.

При этом в КСУ ссылаются на то, что Конституция предусматривает исчерпывающий перечень оснований прекращения полномочий судьи Конституционного суда и увольнения его с должности.

"Решение вопроса об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины, главы и его заместителя в соответствии с положениями части второй статьи 154 УПК Украины, на основании решения следственного судьи во время досудебного расследования или суда во время судебного разбирательства будет противоречить статье 149-1 Конституции Украины", – сказано в сообщении КСУ.

Как сообщалось, в понедельник утром глава КСУ Александр Тупицкий не явился в Офис генерального прокурора для проведения процессуальных действий.

Ранее журналисты программы "Схемы" обнародовали записи, свидетельствующие о том, что Тупицкий еще будучи районным судьей в Донецке участвовал в схеме завладения имуществом завода в городе Зугрэс Донецкой области и, возможно, получил свою долю в этом предприятии через доверенное лицо.

После этого, уже работая заместителем председателя КСУ, Тупицкий пытался отговорить свидетеля и бывшего владельца завода от показаний правоохранителям об этих событиях и заявлял, что хотел бы получить финансовое вознаграждение за разрешения давнего корпоративного конфликта.