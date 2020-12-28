НКРЭКУ отменит нижний прайс-кеп на балансирующую электроэнергию

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, одобрила проект изменения в правила рынка, которое отменяет обязанность для участников рынка в своих заявках на балансирующую электроэнергию указывать цену не ниже 55% от цены на рынке "на сутки вперед" (РСВ).

Соответствующее решение об одобрении внесения изменения в постановление регулятора №307 от 14 марта 2018 года принято на его заседании 28 декабря и будет обнародовано на его сайте для принятия предложений и замечаний с целью окончательного утверждения, передает Интерфакс-Украина.

По словам главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка, отмена нижней границы цены разгрузки – это рыночное действие.

"Мы весь год об этом говорили, не выносили из-за того, что не было у всех участников возможности участвовать на рынке двусторонних договоров, который должен стать основным рынком и индикативом, как у большинства других стран. Теперь такая возможность есть у всех, в частности, у НАЭК "Энергоатом", – разъяснил Тарасюк.

При этом он призвал всех участников рынка, в первую очередь государственную генерацию, активно выходить на рынок двусторонних договоров.

"Призываю, в частности, "Энергоатом" распродать ночную электроэнергию, чтобы не было потом разговоров, что все дешево. То, что дешево – это называется небалансы. Они всегда либо дорого, либо дешево, в зависимости от того, отрицательные они положительные", – отметил Тарасюк.

В обосновании к проекту постановления говорится, что подобное решение предлагается принять с целью недопущения манипуляций с продажей объемов э/э, в частности, на балансирующем рынке, и как следствие искажение ценовой политики на рынке э/э.

Указанный профицитный режим, в котором работала энергосистема, искажал рыночные отношения и мог привести к манипуляциям, в частности ТЭС и ТЭЦ, которые могли увеличивать профицит в системе и, соответственно, подавать заявки на разгрузку на такие объемы, отмечается в обосновании.

Комиссия также обращает внимание, что с марта по ноябрь сложилась ситуация, при которой почти весь объем положительных небалансов составляли небалансы НАЭК "Энергоатом" и ГП "Гарантированный покупатель", что в случае с последним также повышало нагрузку на тариф НЭК "Укрэнерго"в рамках компенсации по "зеленым" тарифам.

Согласно действующим правилам рынка, участники рынка в своих заявках на балансирующую электроэнергию обязаны указывать цену не меньше от значения 55% от цены на РСВ на этот расчетный период и не больше 115% от установленного ограничения цены на РСВ на этот расчетный период.

Как сообщалось, ранее комиссия отказалась от рассмотрения вопроса об отмене ограничений, согласно которым заявки участников рынка на балансирующую э/э должны быть не меньше 80% цены РСВ и не больше 105% от ограничений цены на РСВ в связи с получением ряда замечаний.