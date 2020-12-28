Государственное бюро расследований купило новых автомобилей еще на 2 миллиона

Государственное бюро расследований (ГБР) договорилось с дочерним предприятием "Автотрейдинг-Центр" о закупке трех автомобилей Skoda Oktavia на общую сумму 2 млн грн.

Соответствующий договор от 28 декабря обнародован в системе ProZorro, передает Интерфакс-Украина.

В частности, по результатам тендера ГБР закупило три автомобиля специального назначения на базе Skoda Oktavia A8 Ambition 1,5 TSI/110kW6MG по 667,7 тыс. грн каждый. Розничные цены на Oktavia A8 Ambition без спецоборудования стартуют от 635,05 тыс. грн.

Как сообщалось, в ноябре Государственное бюро расследований уже купило шесть легковых автомобилей специализированного назначения 2020 года выпуска на общую сумму 8,12 млн грн.

В том числе тонированный внедорожник Toyota Land Cruiser 200 4.6 Dual VVT-I 6 A/T Elegance с сигнально-громкоговорящим устройством и маячками на радиаторе за 1,8 млн грн и пять внедорожников Toyota Land Cruiser 150 Prado.