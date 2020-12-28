"Нафтогаз" назначил директора по геологоразведке

Директором по вопросам геологоразведки (Exploration Director) дивизиона "Нафтогаз Разведка и Добыча" назначен Валентин Локтев.

Об этом говорится в сообщении "Укргаздобычи".

Как сообщается, Локтев начал карьеру в 2000 году в УкрНИИгаз (Харьков), входящего в группу, в дальнейшем работал в представительствах Shell, а также Petroleum Development Oman. Имеет опты работы с залежами плотных коллекторов в Техасе (США).

"В следующем году при быстром проведения всех официальных процедур мы планируем начать исследования Черноморского шельфа, разведку на Юзовском участке, работу на новых больших участках в рамках СРП. Для быстрого и качественного старта этих стратегических проектов мы усиливаем внутреннюю команду профильными специалистами с международным опытом. Валентин работал с гринфилдами, плотными коллекторами, крупными нефтяными и газовыми месторождениями в Украине, США и Омане. Это тот опыт и знания, которые необходимы "Нафтогазу" для реализации планов и поставленных задач по наращиванию запасов украинского газа", - сказал директор газового дивизиона Александр Романюк.

"Украина долгое время не использовала собственного ресурсного потенциала в должной мере. Верю, что сейчас есть все предпосылки, чтобы качественно изменить ситуацию", - в свою очередь отметил Локтев.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.