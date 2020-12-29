"Центрэнерго" купило новых автомобилей Toyota для руководства на 4,4 миллиона

ПАО "Центрэнерго" 22 декабря по результатам тендера заказало ООО "Гранд Мотор" легковых автомобилей на общую сумму 4,39 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

В частности, государственное "Центрэнерго" купило автомобиль Toyota Camry Hybrid 2.5L e-CVT в комплектации Prestige за 975 тыс. грн. Автомобиль будет иметь отделку сидений черной кожей с перфорацией, отделку дверных карт синтетической кожей, декор панели приборов и центральной консоли, узор которого имитирует полудрагоценный камень "Тигровый глаз", передние и задние датчики парковки (8 шт.) с функцией автоматического торможения, , климат-контроль с независимым регулированием температуры водитель/пассажир. Также дополнительно машина получит комплект зимних шин и металлическую защиту двигателя.

В автосалонах цены на Toyota Camry Hybrid 2.5L e-CVT стартуют от 999 тыс. грн.

Кроме того, ООО "Гранд Мотор" поставит два автомобиля Toyota Camry 2.5L 6 A/T, комплектация Prestige по 920 тыс. грн. Машины будут иметь примерно такую ​​же комплектацию, как и Toyota Camry Hybrid 2.5L e-CVT (Prestige), только бензиновый двигатель. Toyota Camry Prestige с бензиновым двигателем можно приобрести за 942 тыс. грн.

Также фирма поставит два автомобиля Toyota Camry 2.5L 6 A/T в комплектации Comfort по 789 тыс. грн. Цены на эту базовую комплектацию Toyota Camry Comfort, в которой не предусмотрено кожаный салон и меньше опций, чем в предыдущей автомобилях, стартуют от 806 тыс. грн.

На торгах единственным конкурентом победителя было ООО "Автосамит ЛТД" Тариэла Васадзе.

Хмельницкое ООО "Гранд Мотор" во главе с Андреем Джагаряном принадлежит Татьяне Дерешук и Марии Гвоздевой – жене бывшего нардепа от "Блока Петра Порошенко" Михаила Гвоздева.

И.о. генерального директора ПАО "Центрэнерго" является Александр Корчинский.