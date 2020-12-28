БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
240 0

Фонд гарантирования продлил срок реструктуризации ипотеки до 7 лет

Фонд гарантирования продлил срок реструктуризации ипотеки до 7 лет

Фонд гарантирования вкладов физических лиц изменил программу реструктуризации с целью сделать ее более выгодной для заемщиков, имеющих кредит, обеспеченный ипотекой, в частности продлил возможные сроки реструктуризации до семи лет и уменьшил авансовый взнос по таким кредитам до 5%.

Как сообщает пресс-служба Фонда,  соответствующие изменения внесены в "Положение о порядке проведения реструктуризации кредитной задолженности физлиц (кроме физлиц-предпринимателей) по кредитным договорам, исполнение обязательств по которым обеспечено ипотекой, перед банками, процедура ликвидации которых осуществляется ФГВФЛ" и вступят в силу после публикации на страницах официальных изданий.

"Мы предложили всем должникам по ипотекам, физлицам, провести реструктуризацию долгов и даже адаптировали нашу программу к ситуации с банком "Аркада". В частности, мы продлили возможные сроки реструктуризации, а также уменьшили авансовый взнос до 5% по кредитам, обеспеченным имущественными правами на будущее жилье", – заявила замдиректора-распорядителя Фонда Ольга Билай.

Фонд также предусмотрел возможность увеличить обеспечение кредитного обязательства при проведении реструктуризации за счет принятия в обеспечение дополнительного недвижимого имущества, а также возможность проведения реструктуризации на период, превышающий срок ликвидации банка в соответствии с "банковским" законом от 13 мая 2020 года №590-IX.

Помимо этого Фонд гарантирования сделал неустойку, право на которую возникло к проведению реструктуризации, неприменимой при погашении долга по кредитному договору и установил размер минимального платежа на период реструктуризации в размере 2 тыс. грн.

Автор: 

Джерело:  Фонд гарантирования
іпотека (372) Фонд гарантування вкладів (1461) реструктуризація (306)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 