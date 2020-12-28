Фонд гарантирования продлил срок реструктуризации ипотеки до 7 лет

Фонд гарантирования вкладов физических лиц изменил программу реструктуризации с целью сделать ее более выгодной для заемщиков, имеющих кредит, обеспеченный ипотекой, в частности продлил возможные сроки реструктуризации до семи лет и уменьшил авансовый взнос по таким кредитам до 5%.

Как сообщает пресс-служба Фонда, соответствующие изменения внесены в "Положение о порядке проведения реструктуризации кредитной задолженности физлиц (кроме физлиц-предпринимателей) по кредитным договорам, исполнение обязательств по которым обеспечено ипотекой, перед банками, процедура ликвидации которых осуществляется ФГВФЛ" и вступят в силу после публикации на страницах официальных изданий.

"Мы предложили всем должникам по ипотекам, физлицам, провести реструктуризацию долгов и даже адаптировали нашу программу к ситуации с банком "Аркада". В частности, мы продлили возможные сроки реструктуризации, а также уменьшили авансовый взнос до 5% по кредитам, обеспеченным имущественными правами на будущее жилье", – заявила замдиректора-распорядителя Фонда Ольга Билай.

Фонд также предусмотрел возможность увеличить обеспечение кредитного обязательства при проведении реструктуризации за счет принятия в обеспечение дополнительного недвижимого имущества, а также возможность проведения реструктуризации на период, превышающий срок ликвидации банка в соответствии с "банковским" законом от 13 мая 2020 года №590-IX.

Помимо этого Фонд гарантирования сделал неустойку, право на которую возникло к проведению реструктуризации, неприменимой при погашении долга по кредитному договору и установил размер минимального платежа на период реструктуризации в размере 2 тыс. грн.