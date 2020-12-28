Госдолг вырос за месяц на 30 миллиардов, – Минфин

По состоянию на 30 ноября 2020 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2 398,2 млрд грн или $84,24 млрд в эквиваленте, увеличившись за месяц на 30,44 млрд грн или на $0,98 млрд.

Об этом сообщает Министерство финансов.

В частности, государственный и гарантированный государством внешний долг на конец ноября составлял 1 463,84 млрд грн (61,04% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или $51,42 млрд, государственный и гарантированный государством внутренний долг – 934,36 млрд грн (38,96%) или $32,82 млрд.

При этом непосредственно госдолг на отчетную дату составлял 2 109,01 млрд грн (87,94% от общей суммы долга) или $74,08 млрд. В том числе внешний госдолг – 1 203,91 млрд грн (50,20% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или $42,29 млрд, внутренний – 905,10 млрд грн (37,74% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или $31,79 млрд.

Гарантированный государством долг составлял 289,19 млрд грн (12,06%) или $10,16 млрд. В том числе гарантированный государством внешний долг – 259,93 млрд грн (10,84%) или $9,13 млрд, внутренний – 29,26 млрд грн (1,22%) или $1,03 млрд.

Как сообщалось, по состоянию на 31 октября государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2 368,2 млрд грн, увеличившись за месяц в гривневом эквиваленте на 22,52 млрд грн. В то же время в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг вырос за месяц на $380 млн – $83,27 млрд.