Задолженность по зарплате превысила рекордные 4 миллиарда, – Госстат

Общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в ноябре выросла на 5,8% и на 1 декабря 2020 года составила 4,01 млрд грн.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина

По данным Госстата, в минувшем месяце сумма задолженности по зарплате работникам экономически активных предприятий возросла на 7,9% и на 1 декабря текущего года составила 2,73 млрд грн.

Статведомство сообщило, что сокращение задолженности по заработной плате в ноябре 2020 года зафиксировано в Херсонской (на 21,1%), Ривненской (на 2,5%), Житомирской (на 2,4%), Запорожской (на 1,3%), Днепропетровской (на 0,9%) областях и Киеве (на 6,3%).

При этом рост задолженности по выплате зарплаты наблюдался во Львовской (на 40,2%), Луганской (на 40%), Закарпатской (на 38,3%) Черновицкой (на 36,5%), Волынской (на 24,1%), Кировоградской (на 19,7%), Донецкой (на 10%), Ивано-Франковской (на 8,1%), Тернопольской (на 7,1%), Хмельницкой (на 4,9%), Черниговской (на 4,7%), Полтавской (на 4,6%), Винницкой (на 2,9%), Одесской (на 2,3%), Черкасской (на 1,9%), Сумской (на 1,3%), Николаевской (на 1,2%), Киевской (на 0,3%) областях.

Госстат уточняет, что в отраслевом срезе в указанный период задолженность по выплате заработной платы сократилась в сфере искусства, спорта и развлечений – на 6,8% (до 590 тыс. грн), в сфере административного и вспомогательного обслуживания – 2,4% (до 17,13 млн грн), сельском хозяйстве – на 2,0% (до 56,09 млн грн), на предприятиях транспорта, складского хозяйства и курьерской деятельности – на 1,5% (до 318,65 млн грн), в сфере государственного управления и обороны, обязательного социального страхования – на 0,3% (до 5,29 млн грн).

Задолженность по выплате заработной платы в ноябре текущего года возросла в сфере здравоохранения – на 8,3% (до 46,89 млн грн), на предприятиях промышленности – на 7,1% (до 3,01 млрд грн), в оптовой и розничной торговле – на 6,8% (до 39,76 млн грн), операций с недвижимостью – на 4,2% (до 56,64 млн грн), в сфере профессиональной, научной и технической деятельности – на 2,8% (до 267,3 млн грн).

Как сообщалось, по данным Госстата задолженность по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 декабря 2019 года составляла 3,22 млрд грн.