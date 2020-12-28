Кабмин утвердил экспериментальный проект е-регистрации места жительства

Кабинет министров Украины утвердил реализацию экспериментального проекта по регистрации места проживания в электронной форме для лиц от 14 лет.

"Это постановление – один их очередных шагов реального упрощения взаимодействия каждого гражданина и государства. В ней прописаны поручения, термины, необходимые шаги, чтобы уже в течение следующего года эта услуга максимально упростилась и стала электронной", – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства, передает Интерфакс-Украина.

По данным Министерства цифровой трансформации, ранее было создано более 17 тыс. различных не связанных между собой реестров, которые регистрировали место проживания, что значительно усложняло процесс регистрации, перерегистрации и снятия с регистрации места жительства.

Как сообщалось, 5 октября Министерство цифровой трансформации Украины запустило на веб-портале электронных услуг "Дия" возможность регистрации места жительства ребенка до 14 лет.