Ostchem Фирташа отменила решение АМКУ о принудительном разделении через суд

Северный апелляционный хозяйственный суд 28 декабря признал незаконным решение Антимонопольного комитета (АМКУ) от 5 сентября 2019 года о принудительном разделе группы Ostchem и наложении на нее штрафа в размере 107 млн грн.

Таким образом суд апелляционной инстанции подтвердил решение Киевского Хозяйственного суда Киева от 29 июля, сообщает пресс-служба Group DF Дмитрия Фирташа.

Решение было принято по иску трех предприятий Ostchem ("Северодонецкое объединение Азот", Черкасский "Азот" и "Ривнеазот"), входящих в Group DF.

Решение означает также незаконность наложения на "НФ Трейдинг Украина" штрафа в размере 107 млн грн.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет 5 сентября 2019 года по делу о злоупотреблениях группы Дмитрия Фирташа на рынке минеральных удобрений в 2014-2017 годах наложил штраф на ООО "НФ Трейдинг Украина" в размере 107 млн ​​грн, а в отношении компаний "Северодонецкое объединение "Азот", "Ривнеазот" и "Азот" (Черкассы) решил применить принудительное разделение.

Как пояснял глава АМКУ Юрий Терентьев, рассоледованием Комитета установлена систематическая перепродажа внутри группы по завышенным ценам природного газа, являющегося основным сырьем при производстве удобрений, что привело к установлению необоснованной себестоимости их производства и, как следствие, к завышению стоимости реализации удобрений.

Другим нарушением глава АМКУ указывал остановку заводами с марта по июнь 2017 года (сезон весенне-полевых работ) производства азотных минеральных удобрений, что привело к недопоставке товара аграриям.

"Основанием" для остановки заводов стало сознательное непроведение расчетов за поставки газа и даже неистребование уже оплаченного группой газа из хранилищ. В то же время с покупателей была взята предоплата за производство удобрений. АМКУ считает, что если бы три основных отечественных завода-производителя азотных минеральных удобрений конкурировали между собой, а не действовали как один субъект - группа Ostchem, установленные злоупотребления были бы невозможны", – подчеркивал Терентьев.

В Group DF через холдинг Ostchem входят заводы Черкасский "Азот", "Ривнеазот" и Северодонецкий "Азот". Менеджмент Дмитрия Фирташа также контролирует государственный "Сумыхимпром".

86% в Ostchem принадлежит Фирташу. Еще 14% – народному депутату от "Оппозиционного блока" Юлии Левочкиной, сестре Сергея Левочкина – партнера Фирташа по телеканалу "Интер" и экс-главе Администрации президента Виктора Януковича.