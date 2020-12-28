Кабмин утвердил концепцию электронной системы здравоохранения

Кабинет министров Украины на заседании 28 декабря утвердил концепцию развития электронной системы здравоохранения до 2025 года.

"Концепция предусматривает решение существующих проблем и вызовов путем обеспечения выполнения комплексных мер по таким направлениям – нормативно-правовое обеспечение развития электронного здравоохранения, организационное, управленческое и техническое обеспечение развития электронного здравоохранения, ресурсное обеспечение развития электронного здравоохранения, обеспечение качества, безопасности и доступности электронного здравоохранения", – пояснил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе заседания правительства, передает Интерфакс-Украина.

"Финансирование мер реализации концепции осуществляется за счет и в рамках средств государственного и местных бюджетов, утвержденных на соответствующий год, международной технической финансовой помощи и других, не запрещенных законодательством, источников", – добавил министр.