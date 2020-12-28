БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Кабмин утвердил концепцию электронной системы здравоохранения

Кабмин утвердил концепцию электронной системы здравоохранения

Кабинет министров Украины на заседании 28 декабря утвердил концепцию развития электронной системы здравоохранения до 2025 года.

"Концепция предусматривает решение существующих проблем и вызовов путем обеспечения выполнения комплексных мер по таким направлениям – нормативно-правовое обеспечение развития электронного здравоохранения, организационное, управленческое и техническое обеспечение развития электронного здравоохранения, ресурсное обеспечение развития электронного здравоохранения, обеспечение качества, безопасности и доступности электронного здравоохранения", – пояснил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе заседания правительства, передает Интерфакс-Украина.

"Финансирование мер реализации концепции осуществляется за счет и в рамках средств государственного и местных бюджетов, утвержденных на соответствующий год, международной технической финансовой помощи и других, не запрещенных законодательством, источников", – добавил министр.

Интерфакс-Украина
