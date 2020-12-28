Кабмин поручил возобновить сотрудничество с ОЭСР

Кабинет министров на внеочередном заседании 28 декабря утвердил проект соглашения между правительством Украины и Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о возобновлении действия Меморандума о взаимопонимании и развитии по углублению сотрудничества, а также проект письма Кабмина Украины к генеральному секретарю ОЭСР.

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в Facebook.

"Одобренное сегодня соглашение обновляет текст Меморандума с ОЭСР, чтобы он отвечал современным приоритетам деятельности правительства, лучше отражал расширение сотрудничества между сторонами, которое состоялось в последние годы, а также увеличение заинтересованности украинской стороны в новых возможностях углубленного сотрудничества с ОЭСР, рост амбиций с обеих сторон. Действие Меморандума продлено до 7 октября 2025 года", - пояснил Немчинов.

Он напомнил, что Меморандум о взаимопонимании между правительством Украины и ОЭСР, описывающий основные принципы сотрудничества между ОЭСР и Украиной, его цели и возможные направления углубления", был подписан 7 октября 2014 года.

"Наше правительство ставит целью присоединение к широкому кругу инструментов ОЭСР в различных сферах: от цифровой экономики до здравоохранения, от защиты окружающей среды до защиты конкуренции. Эффективное внедрение и соблюдение стандартов позволит нам усовершенствовать наши политики, согласовать их с лучшими практиками передовых стран и лучше имплементировать Цели устойчивого развития", - отметил Немчинов.

Кроме того, тесное сотрудничество с ОЭСР позволяет Украине ускорить процесс европейской интеграции. ОЭСР и Европейский союз тесно сотрудничают в Украине в рамках различных проектов, обзоров и инициатив, в том числе SIGMA, EU4Energy, EU4Business, EU4Environment.

Немчинов добавил, что срок действия Меморандума с ОЭСР закончился 7 октября 2020 года. Кроме того, текст Меморандума с 2014 года не обновлялся, а потому не отражает действующие приоритеты деятельности правительства.