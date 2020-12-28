"Черниговгаз" предупредил об угрозе отключения газа для 161 бюджетного учреждения

С 1 января 2021 года потеряют силу договора на распределение природного газа с рядом исполнительных органов местных советов, однако правопреемники до сих пор не заключили соответствующие договора с Операторами ГРМ, что ставит под угрозу поставки газа для бюджетных учреждений в новом году.

Как сообщает пресс-служба АО "Черниговгаз", по состоянию на 28 декабря через информационную платформу Оператора ГТС компания получила сообщения на отключение 161 объекта социально-бытового назначения и бюджетных учреждений в связи с отсутствием поставщика газа для них с 1 января 2021 года.

В компании пояснили, что такая ситуация возникла из-за того, что 17 ноября были внесены изменения в закон "О местном самоуправлении в Украине", ими установлен порядок окончания полномочий сельских, поселковых, городских советов, их исполнительных органов как юридических лиц в связи с изменениями административно-территориального устройства Украины.

В том числе в начале 2021 года произойдут изменения в административно-территориальном устройстве Черниговской области. Ряд сельских, поселковых и городских советов будут реорганизованы. Их исполнительные органы будут ликвидированы как юридические лица.

"Соответственно, прекратят свое действие и действующие соглашения на распределение газа и поставок газа. Это ставит под угрозу газоснабжение учреждений бюджетной сферы в осенне-зимний период, в том числе детских дошкольных учреждений и больниц", – сказано в сообщении.

Таким образом, "Черниговгаз" с 1 января вынужден будет прекратить распределение природного газа на объекты социально-бытового назначения и бюджетной сферы в случае незаключения вовремя соответствующих договоров.

Читайте также: Работники "Черниговгаза" обнаружили более 150 случаев незаконного вмешательства в сети

Ведь согласно положениям Кодекса газораспределительных систем, учреждения без договора на распределение газа и не закрепленные ни за одним поставщиком, должны самостоятельно прекратить потребление газа.

Чтобы предотвратить подобную ситуацию, АО "Черниговгаз" обратилось с официальными письмами к премьер-министру, СНБО, Министерству развития общин и территорий, областной и районным государственным администрациям.

"Газораспределительная компания призывает все органы государственной и исполнительной власти максимально способствовать заключению договоров на распределение природного газа новыми исполнительными органами местных советов и включению бюджетных учреждений в реестр потребителей любого поставщика", – подчеркивается в сообщении.

Напомним, АО "Черниговгаз" – газораспределительная компания, которая осуществляет свою деятельность на территории Черниговской области в сотрудничестве с брендом РГК.

"Черниговгаз" обслуживает 357 тыс. потребителей в категории "население" и 2 041 промышленных и коммунальных объектов. В 2019 году компания доставила 481,8 млн кубометров газа. Общая протяженность газопроводов, которые обслуживает компания, составляет 14 тыс. км.

Региональная Газовая Компания – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизации отрасли и внедрения европейских стандартов работы операторов ГРМ.

Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 тыс. специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.