Кабмин принял постановление для начала проверок получателей соцвыплат

Кабинет министров на заседании в понедельник, 28 декабря, утвердил "Порядок доступа к информации в информационно-аналитической платформы электронной верификации и мониторинга органов, осуществляющих государственные выплаты".

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, документ предоставляет органам, осуществляющим государственные выплаты, возможность в режиме реального времени проверять информацию, сообщенную получателями государственной помощи, или рекомендовать провести дополнительную проверку таких данных.

В соответствии с Порядком, органы, осуществляющие государственные выплаты, получат доступ к информации на безвозмездной основе на основании заключенного договора с Минфином.

Также руководитель такого органа сможет определять уполномоченных лиц для предоставления им доступа на время выполнения ими полномочий.

Как сообщалось, Министерство финансов с 1 января 2021 года планирует запустить предварительную верификацию информации, которая подается гражданами при обращении за государственной помощью, как это предусматривает закон "О верификации и мониторинге госвыплат".

Для этого Министерство финансов уже построило информационно-аналитическую платформу верификации государственных выплат, которая объединяет в одном месте информацию о реципиента из многих источников.

Напомним, с 1 января 2021 года вступает в силу статья 10 закона "О верификации и мониторинге государственных выплат", которой предусмотрено осуществление превентивной верификации при обращении граждан за назначением пенсий, пособий, субсидий, других социальных выплат.

Среди прочего, законом также установлены механизмы возврата неправомерно полученной реципиентом государственной выплаты.