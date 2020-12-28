БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
504 0

Кабмин восстановил Министерство аграрной политики

Кабмин восстановил Министерство аграрной политики

Кабинет министров на заседании в понедельник, 28 декабря, принял решение о воссоздании Министерства аграрной политики путем отмены его присоединения к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства в 2019 году.

Проект соответствующего решения представил в ходе заседания правительства министр развития экономики Игорь Петрашко, передает Интерфакс-Украина.

"Проектом постановления предлагается отменить решение об реорганизации Министерства аграрной политики и продовольствия Украины путем его присоединения к министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства. По сути, это дает старт созданию нового министерства аграрной политики", – пояснил Петрашко.

Как сообщалось, Верховная Рада назначила Романа Лещенко на должность министра аграрной политики на заседании 17 декабря. Его поддержали 242 народных депутата.

Лещенко с июня 2020 года возглавлял Госгеокадастр, а до этого с 1 октября 2019 года был уполномоченным президента Украины по земельным вопросам.

Напомним, Минагрополитики было присоединено к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства постановлением Кабинета министров №829 от 2 сентября 2019 года.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
Кабмін (7904) Мінагрополітики (1391) Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства (191) Лещенко Роман (57)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 