Кабмин восстановил Министерство аграрной политики

Кабинет министров на заседании в понедельник, 28 декабря, принял решение о воссоздании Министерства аграрной политики путем отмены его присоединения к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства в 2019 году.

Проект соответствующего решения представил в ходе заседания правительства министр развития экономики Игорь Петрашко, передает Интерфакс-Украина.

"Проектом постановления предлагается отменить решение об реорганизации Министерства аграрной политики и продовольствия Украины путем его присоединения к министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства. По сути, это дает старт созданию нового министерства аграрной политики", – пояснил Петрашко.

Как сообщалось, Верховная Рада назначила Романа Лещенко на должность министра аграрной политики на заседании 17 декабря. Его поддержали 242 народных депутата.

Лещенко с июня 2020 года возглавлял Госгеокадастр, а до этого с 1 октября 2019 года был уполномоченным президента Украины по земельным вопросам.

Напомним, Минагрополитики было присоединено к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства постановлением Кабинета министров №829 от 2 сентября 2019 года.