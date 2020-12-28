Кабмин разблокировал подписание семи договоров на добычу газа в Украине

Кабинет министров на заседании в понедельник, 28 декабря, утвердил тексты договоров семи соглашений о разделе продукции (СРП) для добычи углеводородов в стране.

Проект соответствующего решения представил в ходе заседания правительства и.о. министра энергетики Юрий Витренко, передает Интерфакс-Украина.

"Проектами распоряжений предлагается утвердить окончательную редакцию соглашений о разделе продукции, уполномочить на подписание заместителя министра энергетики Юрия Бойко, и определить уполномоченным органом Госгеонедр", – сказал глава Минэнерго.

Витренко уточнил, что речь идет об СРП с государственной "Укргаздобычей" по Берестянскому, Бузовскому, Балаклейскому и Ивановскому участкам, "ДТЭК" Рината Ахметова – по Зинковскому, "Гео Альянс" Виктора Пинчука – по Софиевскому, "Захиднадрасервис" Зиновия Козицкого – по Угновскому месторождениях.

Витренко напомнил, что соглашения надо успеть подписать до 7 января 2021 года.

Как сообщалось, 1 июля 2019 года Межведомственная комиссия по организации заключения и выполнения СРП определила победителей по 9 выставленным на конкурс материковым углеводородным участкам. Однако соглашения с ними до сих пор не были утверждены.

В том числе "Укргаздобыча" вместе с канадской нефтегазодобывающей компанией Vermilion Energy были признаны победителями по Балаклейскому и Ивановскому участкам, "Укргаздобыча" – по Берестянскому и Бузовскому, частное "Укрнефтебурение" – по Русановскому, американская Aspect Energy – по Варвинскому, ДТЭК – по Зинковскому, "Гео Альянс" – по Софиевскому и "Захиднадрасервис" – по Угновскому.

Однако в ноябре 2020 года канадская Vermilion Energy приняла решение отказаться от участия в совместных с группой "Нафтогаз" проектах по освоению Балаклийской и Ивановских нефтегазоносных участков.

Кроме того, в мае 2020 года правительство утвердило ЕР Ukraine B.V. (Нидерланды, ("дочка" чешской EPH Group) победителем конкурсов по Груневскому и Ахтырскому углеводородным участкам, а York Energy (UK) Holdings Limited (Великобритания, "дочка" американской Alpha Energy) – по Ичнянскому участку.