В Украине обновили структуру местных госадминистраций

Кабинет министров Украины принял решение, согласно которому областные и районные государственные администрации отныне смогут формировать свои подразделения по новой структуре.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий Украины.

Как сообщается, постановлением изменены рекомендательные перечни структурных подразделений местных государственных администраций.

Состав местной государственной администрации формируют ее аппарат и структурные подразделения, сгруппированные по двум направлениям: осуществление исполнительной власти и обеспечения взаимодействия и осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления. Также в местной госадминистрации должны работать Служба по делам детей и архивное подразделение.

"Важное изменение - в перечень (структурных подразделений местных госадминистраций) включено подразделение по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, как продолжение движения в направлении цифрового общества", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что принятое постановление "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 18 апреля 2012 года №606" необходимо для реформы местного самоуправления и территориальной организации власти.

"Обновление структуры местных государственных администраций - один из шагов, необходимых для воплощения новых компетенций органов местного самоуправления в пределах децентрализации. Поэтому сейчас завершаем нормативное обеспечение формирования вновь районов", - отметил глава Минрегиона Алексей Чернышев.