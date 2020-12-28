Шмыгаль поручил проверить цены на газ для населения

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил и. о. министра энергетики Юрию Витренко вместе с Антимонопольным комитетом проверить обоснованность цен на газ.

Об этом премьер заявил на заседании правительства, передает пресс-служба Кабмина.

Шмыгаль напомнил, что в августе этого года произошла либерализация рынка газа, благодаря чему потребители получили право свободно выбирать поставщиков.

"Необходимо провести аудит формирования тарифов и рассмотреть возможность снижения тех составляющих тарифа, которые являются несправедливыми и неоправданными с точки зрения рынка. Это касается и вопроса тарифа на транспортировку газа, и газовых коэффициентов. У вас есть все рычаги, чтобы урегулировать этот вопрос ", – сказал премьер.

Кроме того, Шмыгаль поручил Министерству энергетики до 25 января 2021 года представить на рассмотрение правительства и СНБО обновленный топливно-энергетический баланс Украины.

"Обновление баланса должно показать всем украинцам, что правительство понимает проблемы отрасли и ищет компромисс между социальной составляющей и интересами бизнеса", – отметил глава правительства.

Как сообщалось, поставщики газа повысили цены для населения на январь на 19%.

Минимальная цена газа для населения в январе составляет 6,99 грн за кубометр (с НДС), тогда как в декабре она составляла 5,95 грн, максимальная цена достигла 10,8 грн за куб. м, по сравнению с максимальной ценой в 9,05 грн в декабре.