БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
915 0

Шмыгаль поручил проверить цены на газ для населения

Шмыгаль поручил проверить цены на газ для населения

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил и. о. министра энергетики Юрию Витренко вместе с Антимонопольным комитетом проверить обоснованность цен на газ.

Об этом премьер заявил на заседании правительства, передает пресс-служба Кабмина.

Шмыгаль напомнил, что в августе этого года произошла либерализация рынка газа, благодаря чему потребители получили право свободно выбирать поставщиков.

"Необходимо провести аудит формирования тарифов и рассмотреть возможность снижения тех составляющих тарифа, которые являются несправедливыми и неоправданными с точки зрения рынка. Это касается и вопроса тарифа на транспортировку газа, и газовых коэффициентов. У вас есть все рычаги, чтобы урегулировать этот вопрос ", – сказал премьер.

Кроме того, Шмыгаль поручил Министерству энергетики до 25 января 2021 года представить на рассмотрение правительства и СНБО обновленный топливно-энергетический баланс Украины.

"Обновление баланса должно показать всем украинцам, что правительство понимает проблемы отрасли и ищет компромисс между социальной составляющей и интересами бизнеса", – отметил глава правительства.

Как сообщалось, поставщики газа повысили цены для населения на январь на 19%.

Минимальная цена газа для населения в январе составляет 6,99 грн за кубометр (с НДС), тогда как в декабре она составляла 5,95 грн, максимальная цена достигла 10,8 грн за куб. м, по сравнению с максимальной ценой в 9,05 грн в декабре.

Автор: 

газ (8069) Тарифи на газ (722) Вітренко Юрій (264) Шмигаль Денис (1556)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 