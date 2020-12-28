БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Минфину разрешили разместить ОВГЗ на 1,8 миллиарда для Экспортно-кредитного агентства

Государственный бюджет Украины на 2021 год предусматривает финансирование Экспортно-кредитного агентства на сумму до 1,8 млрд грн.

Об этом свидетельствует текст закона о госбюджете на сайте Министерства финансов, отмечает Интерфакс-Украина.

"Предоставить право Министерству финансов осуществлять по решению Кабинета министров выпуски облигаций внутреннего государственного займа в сумме не более 1,8 млрд грн с последующим приобретением в государственную собственность в обмен на такие облигации акций дополнительной эмиссии Экспортно-кредитного агентства, 100% акций которого принадлежат государству в лице Кабинета министров", – указано в тексте

Помимо этого, госбюджет предусматривает также право Минфина провести выпуски облигаций внутреннего госзайма сверх объемов для выпуска акций АО "Украинской финансовой жилищной компании", 100% которой принадлежат государству.

