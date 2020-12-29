Кабмин повысил предельную ставку по кредитам для повышения обороноспособности

Кабинет министров повысил на 6 процентных пунктов (п.п.) предельную ставку по гривневым и на 2 п.п. – по валютным кредитам, привлекаемым под госгарантии для повышения обороноспособности страны.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина 28 декабря, передает Интерфакс-Украина.

"Целью (принятого постановления, – ред.) является установление уровня процентной ставки по кредитам под государственные гарантии для выполнения программ, связанных с повышением обороноспособности и безопасности государства", – прокомментировал решение вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Он уточнил, что ставка в нацвалюте не может превышать больше чем на 6 п.п. Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц (UIRD) на срок 3 месяца (и в любом случае быть ниже 30,5% годовых), а ставка по инвалюте не может превышать больше чем на 6% EURIBOR на срок 6 месяцев (и быть до 11,5% годовых).

Как сообщалось, в действующем сейчас постановлении предельная ставка в гривне ограничена учетной ставкой (сейчас 6%) + 4 п.п., а в инвалюте – EURIBOR на срок 6 месяцев + 4 п.п. В настоящее время UIRD на срок 3 мес. составляет около 8,1% годовых.



