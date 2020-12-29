"Газпром" завершил укладку "Северного потока-2" в водах Германии

Трубоукладочная баржа "Фортуна" завершила укладку участка газопровода "Северный поток-2" длинной 2,6 километра в исключительной экономической зоне Германии. Трубоукладочные работы велись на глубине менее 30 м.

Об этом сообщил оператор проекта компания Nord Stream 2 AG, 100% акций которого принадлежит российскому "Газпрому", передает Deutsche Welle.

Работы по укладке труб были приостановлены в декабре 2019 года из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков.

В компании также заявили о планах приступить к работам в водах Дании, где не проложен последний крупный участок газопровода, в средине января.

Как сообщалось, баржа "Фортуна" 11 декабря возобновила укладку участка газопровода "Северный поток-2" длинной 2,6 километра в исключительной экономической зоне Германии. В ночь на 26 декабря судно покинуло район проведения работ и направилось в порт Висмар.

Напомним, в середине октября в интервью журналу "Газпром" заместительница председателя правления "Газпрома", генеральный директор ООО "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова сообщала: "Сроки окончания строительства газопровода зависят от множества факторов, включая технические характеристики судов (в том числе вспомогательных) и оборудования, а также погодных условий в период проведения работ на морском участке. Прилагается максимум усилий для скорейшего завершения этого коммерческого проекта, несмотря на высокую политизированность полемики вокруг него".

Еще в августе глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял о возможности завершения строительства газопровода "Северный поток-2" в ближайшем будущем.

В начале года президент России Владимир Путин выразил надежду, что строительство газопровода "Северный поток-2" будет завершено до конца текущего года или в первом квартале 2021 года.