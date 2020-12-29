БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Кабмин предложил передать ответственность за оплату проезда для льготников местным властям

Кабинет министров на заседании 28 декабря поддержал законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно общественно важных услуг по перевозке пассажиров автомобильным и городским электрическим транспортом".

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает пресс-служба министерства.

"Согласно поддержанному сегодня правительством законопроекту, перевозки, которые будут признаны общественно важными, будут переводиться на договорную основу с обеспечением соответствующей оплаты за счет средств местных бюджетов. Кроме того, будет внедрена отдельная система получения обязательного финансового возмещения, выплачиваемого перевозчикам таких услуг", – сказал Криклий.

Министр уточнил, что местные власти самостоятельно будут определять базовый тариф на такие услуги гражданам.

По его словам, одобренный законопроект устанавливает принцип равноправного доступа к услугам инфраструктуры, который распространяется на всех лиц, заинтересованных в получении этих услуг в соответствии с положениями Регламента ЕС № 1370/2007.

Проект закона также устанавливает новые нормы для перевозчиков, которые будут регулировать все аспекты деятельности по системе предоставления общественно значимых услуг по перевозке пассажиров.

Согласно тексту законопроекта на сайте Мининфраструктуры, документом предложено установить, что виды и объемы льготных перевозок пассажиров транспорте будут устанавливаются заказом организатора перевозок, то есть местных властей, в котором будет определен порядок компенсации автомобильным перевозчикам убытков от этих перевозок.

В пояснительной записке отмечается, что выплата этих компенсаций будет осуществляться за счет местных бюджетов.

Как сообщалось, ранее власти Киева настаивали на том, что финансировать предоставление принятых на государственном уровне льгот на проезд нужно из госбюджета.

Кабмін (7906) пільги (292) транспорт (539) Мінінфраструктури (1376) Криклій Владислав (238)
Браво! Спасение утопающих теперь проблема их самих. Позвольте спросить а зачем нам вообще нужно так называемое государство? Каковы его функции остаются?Зачем нам президент ?Зачем ВР забитая под завязку торговцами собаками,"корабельными соснами",сексуальными маньяками,просто "дрочерами" со справками из дурдома и фотографами по свадьбам и баням,есть и плечевые девочки по эскорту,теперь они стали в десять а то и больше раз востребованными, ведь чем выше статус тем приятней его использовать. Одно дело девица в дешевом и грязном белье а другое если на ней шуба из соболей или мундир например прокурора с громадными звёздами! К тому же эти самые громады кормят и весь этот "государственный" заповедник и даже оооочень жирно и они даже съесть не могут сами и откладывают своему многочисленному потомству в Лондонах и Парижах.Теперь и за своих неимущих людей громады они будут вынужденны платить . Гениально и цинично и мерзко!.
показати весь коментар
29.12.2020 10:57 Відповісти
По сути мы получили не одно государство а несколько,одно это настоящий паразит а второе это идиоты которые этого паразита кормят и содержат и его дерьмо выносят за ним.
показати весь коментар
29.12.2020 11:01 Відповісти

