Кабмин предложил передать ответственность за оплату проезда для льготников местным властям

Кабинет министров на заседании 28 декабря поддержал законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно общественно важных услуг по перевозке пассажиров автомобильным и городским электрическим транспортом".

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает пресс-служба министерства.

"Согласно поддержанному сегодня правительством законопроекту, перевозки, которые будут признаны общественно важными, будут переводиться на договорную основу с обеспечением соответствующей оплаты за счет средств местных бюджетов. Кроме того, будет внедрена отдельная система получения обязательного финансового возмещения, выплачиваемого перевозчикам таких услуг", – сказал Криклий.

Министр уточнил, что местные власти самостоятельно будут определять базовый тариф на такие услуги гражданам.

По его словам, одобренный законопроект устанавливает принцип равноправного доступа к услугам инфраструктуры, который распространяется на всех лиц, заинтересованных в получении этих услуг в соответствии с положениями Регламента ЕС № 1370/2007.

Проект закона также устанавливает новые нормы для перевозчиков, которые будут регулировать все аспекты деятельности по системе предоставления общественно значимых услуг по перевозке пассажиров.

Согласно тексту законопроекта на сайте Мининфраструктуры, документом предложено установить, что виды и объемы льготных перевозок пассажиров транспорте будут устанавливаются заказом организатора перевозок, то есть местных властей, в котором будет определен порядок компенсации автомобильным перевозчикам убытков от этих перевозок.

В пояснительной записке отмечается, что выплата этих компенсаций будет осуществляться за счет местных бюджетов.

Как сообщалось, ранее власти Киева настаивали на том, что финансировать предоставление принятых на государственном уровне льгот на проезд нужно из госбюджета.



