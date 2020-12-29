БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Зеленский создал Комиссию по развитию высоких технологий в сфере обороны

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 28 декабря "О совершенствовании государственной политики инновационного развития Украины".

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующий указ №589/2020 от 28 декабря опубликован на сайте главы государства.

Согласно решению СНБО, введенного в действие указом президента, создается Межведомственная комиссия по координации деятельности органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны относительно комплексного развития высоких технологий.

Секретарь СНБО должен в месячный срок представить на утверждение президенту проект Положения о Межведомственной комиссии.

Целью создания такой комиссии указано "совершенствование взаимоотношений в сфере высоких технологий, в частности в подготовке кадров, проведении фундаментальных и прикладных научных исследований и в производстве и реализации высокотехнологичной продукции на внутреннем и внешнем рынках, а также ускорение перехода Украины на инновационную модель развития".

Зеленський Володимир оборона РНБО технології наказ
