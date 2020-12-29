Кабмин смягчил условия предоставления льготных кредитов для бизнеса

Кабинет министров внес изменения в порядок предоставления государственной поддержки предпринимательства, согласно которому реализуется программа "Доступные кредиты 5-7-9%".

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, соответствующие изменения внесены в постановление №28 от 24 января.

В частности, теперь на получение льготных кредитов по госпрограмме могут претендовать субъекты среднего бизнеса с годовым доходом до 20 млн евро (ранее – до 10 млн евро).

Также смягчены условия предоставления кредитов: срок кредита на финансирование оборотного капитала увеличился до 3 лет, отсрочка платежа по возврату кредита может составлять до 12 месяцев, уменьшается первоначальный взнос в реализации инвестиционного проекта (10% для действующего бизнеса и 15% для стартапов).

Кроме того, условия для рефинансирования кредитов в части обеспечения сохранности фонда оплаты труда и численности персонала снижено до 50% (по состоянию на 1 марта 2010 года).

При этом для кредитов на финансирование оборотного капитала устанавливается компенсация процентов до 0% годовых на период карантина и ограничительных мер, а после их отмены продолжается их компенсация на уровне 3% годовых, и для кредитов рефинансирования устанавливается компенсация процентов до 3% годовых после 31 марта 2021 года;

Внесенными изменениями также регулируется вопрос о возможности сочетания государственной поддержки по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" с государственной поддержкой, которая может предоставляться местными государственными администрациями и органами местного самоуправления на основании региональных и местных программ развития малого и среднего предпринимательства за счет местных ресурсов.

По данным Минфина, на 28 декабря количество заявок на участие в Программе уже составила 58,37 тыс. штук на общую сумму 69 млрд грн. Всего за весь период действия Программы подписано 7158 кредитных договоров на общую сумму 16,5 млрд грн.

Как сообщалось, в предыдущий раз Кабмин смягчал условия кредитования по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" в начале октября.

Тогда максимальный уровень годового дохода для заемщиков был повышен со 100 млн грн до эквивалента 10 млн евро (около 330 млн грн). При этом исключено требование, что действующий бизнес должен быть прибыльным.



