АМПУ сменила главу администрации Одесского порта
Председатель ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) Александр Голодницкий представил коллективу Одесского филиала АМПУ нового руководителя – Максима Лапая.
При этом Голодницкий отметил личную заслугу в достижениях коллектива в 2020 году бывшего начальника администрации порта Руслана Сахаутдинова, передает пресс-служба АМПУ.
Ранее Максима Лапай был первым заместителем главы филиала АМПУ в Черноморске.
До этого с 2008 года он работал в управлении морехозяйственного комплекса, транспорта и связи Одесской ОГА, ГП "Одесский морской торговый порт", Одесском филиале ГП "АМПУ", аппарате управления ГП "АМПУ".
