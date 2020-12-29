АМПУ сменила главу администрации Одесского порта

Председатель ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) Александр Голодницкий представил коллективу Одесского филиала АМПУ нового руководителя – Максима Лапая.

При этом Голодницкий отметил личную заслугу в достижениях коллектива в 2020 году бывшего начальника администрации порта Руслана Сахаутдинова, передает пресс-служба АМПУ.

Ранее Максима Лапай был первым заместителем главы филиала АМПУ в Черноморске.

До этого с 2008 года он работал в управлении морехозяйственного комплекса, транспорта и связи Одесской ОГА, ГП "Одесский морской торговый порт", Одесском филиале ГП "АМПУ", аппарате управления ГП "АМПУ".