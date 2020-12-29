Кабмин отдал управление всеми КПВВ на линии разграничения Минреинтеграции

Кабинет министров определил государственное предприятие "Реинтеграция и восстановление" Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий ответственным за обустройство, содержание и обслуживание всех контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) и прилегающих к ним территории.

Соответствующее постановление также предусматривает приведение к единому стандарту и требованиям всех КПВВ на линии соприкосновения и на админгранице с Крымом, а также дооборудование их режимных и сервисных зон, сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

"С самого начала создания КПВВ каждый пункт жил своей жизнью, ведь каждый пункт принадлежал к сфере управления различных структур. Из-за этого возникли трудности с их техническим обустройством, созданием условий для людей, пересекающих линию соприкосновения в Донецкой и Луганской областях и админграницы с Крымом", – пояснил вице-премьер Алексей Резников.

"Мы уже заложили новый стандарт – это КПВВ в Счастье и Новотроицком. И по такому же принципу будут оснащены все КПВВ, а содержанием будет заниматься один оператор – наше государственное предприятие "Реинтеграция и восстановление", – добавил глава министерства.

Утвержденное Кабмином положение определяет основные требования к обустройству КПВВ, которое будет состоять из режимной зоны и сервисной зоны с сервисным обслуживанием.

Режимная и сервисная зоны КПВВ должны обустраиваться временными модульными сооружениями на основе сборно-разборных конструкций, с соответствующей защитой от поражения стрелковым оружием.

Определено также, что прилегающая к КПВВ территория – это территория за пределами режимной и сервисной зон в радиусе не более 50 м от них, или до проезжей части дороги, если расстояние до нее менее 50 м.