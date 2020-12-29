"Сбербанк" подал иски против государственного "Электротяжмаша" на 850 миллионов

Хозсуд Харьковской области открыл производство по нескольким искам российского "Сбербанка" к госпредприятию "Электротяжмаш" о взыскании задолженности.

Как сообщает Finbalance, поданы иски о взыскании задолженности на общую сумму 851,1 млн грн по различным договорам об открытии кредитных линий от 2012-2014 годов

Государственный завод "Электротяжмаш" занимается разработкой и производством турбо - и гидрогенераторов, электрооборудования, крупных электрических машин.

В июне в Фонде госимущества заявляли, что завод "Электротяжмаш" был фактически доведен до банкротства, а менеджмент ранее эксплуатировал производственные мощности госпредприятия в интересах отдельных "недобросовестных бизнес-групп".

В ноябре Фонд госимущества констатировал, что ГП "Электротяжмаш" погасило большую часть долгов по заработным платам и завершило привлечение оборотных средств в размере 200 млн грн, "отсутствие которых была основной причиной кризисного состояния предприятия в последние месяца".

Менеджмент завода также подтвердил план отгрузок продукции на ноябрь-декабрь 2020 года с основными покупателями, а также достиг договоренностей о загрузке ГП "Электротяжмаш" заказами на 2021 год, что позволит предприятию работать в штатном режиме.

Также Фонд госимущества заявлял, что нынешнему руководству "Электротяжмаша" удалось реструктуризировать проблемный кредит в "Укрэксимбанке" и привлечь новые инструменты финансирования.

Кабмин планировал приватизацию завода "Электротяжмаш".