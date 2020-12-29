Ассоциация газового рынка предупредила об угрозе отключения газа для бюджетных учреждений

Ассоциация газового рынка Украины (АГРУ) предупреждает об угрозе отключения от газоснабжения бюджетных учреждений в новосозданных объединенных территориальных общинах.

Как сообщает пресс-служба Ассоциации, с 1 января 2021 года утрачивают силу предыдущие договоры на распределение и поставку природного газа с бюджетными учреждениями, находящимися в управлении ряда исполнительных органов сельских, поселковых и городских советов.

"Вместе с тем, в свете начавшейся в декабре текущего года реформы административно-территориального устройства Украины по формированию и расформированию территориальных общин, часть местных органов исполнительной власти не обеспечили проведение необходимой процедуры подконтрольными бюджетными учреждениями и организациями по заключению договоров на распределение и поставку природного газа. Это ставит под угрозу обеспечение газоснабжения бюджетных учреждений в новом году", – подчеркивается в сообщеннии.

По данным Ассоциации, по состоянию на 28 декабря, через информационную платформу Оператора ГТС операторами ГРМ получено около 10 тысяч сообщений на отключение объектов социально-бытового назначения и бюджетных учреждений, в связи с отсутствием поставщика газа на эти объекты, с 1 января 2021 года.

"Это ставит под угрозу газоснабжение учреждений бюджетной сферы в отопительный период, в том числе детских дошкольных учреждений и больниц", – отмечается в сообщении.

АГРУ обращает внимание, что операторы газораспределительных систем будут вынуждены с 1 января прекращать распределение природного газа на объекты социально-бытового назначения и бюджетной сферы в случае отсутствия заключенных договоров на поставку и распределение природного газа.

Ассоциация напоминает, что согласно положениям Кодекса газораспределительных систем, учреждения, не имеющие договора на распределение газа и не закрепленные ни за одним поставщиком, должны самостоятельно прекратить потребление газа.

Чтобы предотвратить подобную ситуацию, Ассоциация публично призывает все органы государственной власти максимально способствовать заключению договоров на распределение природного газа вновь сформированные территориальными общинами и включения бюджетных учреждений в реестр потребителей любого поставщика.

Возможными путями минимизации негативных последствий в текущей ситуации, по мнению Ассоциации, могли бы быть следующие шаги: