Ассоциация газового рынка предупредила об угрозе отключения газа для бюджетных учреждений
Ассоциация газового рынка Украины (АГРУ) предупреждает об угрозе отключения от газоснабжения бюджетных учреждений в новосозданных объединенных территориальных общинах.
Как сообщает пресс-служба Ассоциации, с 1 января 2021 года утрачивают силу предыдущие договоры на распределение и поставку природного газа с бюджетными учреждениями, находящимися в управлении ряда исполнительных органов сельских, поселковых и городских советов.
"Вместе с тем, в свете начавшейся в декабре текущего года реформы административно-территориального устройства Украины по формированию и расформированию территориальных общин, часть местных органов исполнительной власти не обеспечили проведение необходимой процедуры подконтрольными бюджетными учреждениями и организациями по заключению договоров на распределение и поставку природного газа. Это ставит под угрозу обеспечение газоснабжения бюджетных учреждений в новом году", – подчеркивается в сообщеннии.
По данным Ассоциации, по состоянию на 28 декабря, через информационную платформу Оператора ГТС операторами ГРМ получено около 10 тысяч сообщений на отключение объектов социально-бытового назначения и бюджетных учреждений, в связи с отсутствием поставщика газа на эти объекты, с 1 января 2021 года.
"Это ставит под угрозу газоснабжение учреждений бюджетной сферы в отопительный период, в том числе детских дошкольных учреждений и больниц", – отмечается в сообщении.
АГРУ обращает внимание, что операторы газораспределительных систем будут вынуждены с 1 января прекращать распределение природного газа на объекты социально-бытового назначения и бюджетной сферы в случае отсутствия заключенных договоров на поставку и распределение природного газа.
Ассоциация напоминает, что согласно положениям Кодекса газораспределительных систем, учреждения, не имеющие договора на распределение газа и не закрепленные ни за одним поставщиком, должны самостоятельно прекратить потребление газа.
Чтобы предотвратить подобную ситуацию, Ассоциация публично призывает все органы государственной власти максимально способствовать заключению договоров на распределение природного газа вновь сформированные территориальными общинами и включения бюджетных учреждений в реестр потребителей любого поставщика.
Возможными путями минимизации негативных последствий в текущей ситуации, по мнению Ассоциации, могли бы быть следующие шаги:
- широкое информирование советов, чьи полномочия прекращаются, о полномочиях их исполнительных комитетов в период до избрания персонального состава исполнительных комитетов вновь избранных советов, в части необходимости заключения договоров на поставку и распределение природного газа бюджетными учреждениями и организациями, которые отнесены к сфере их управления;
- инициирование НКРЭКУ внесения изменений в Правила поставки природного газа, Кодекс ГТС, Типовой договор поставки природного газа поставщиком "последней надежды". Следует дополнить перечень случаев, в которых поставки природного газа потребителю могут осуществляться поставщиком "последней надежды": "между действующим поставщиком и потребителем расторгнут договор на поставку природного газа или приостановлен в части поставки природного газа на соответствующий период, при этом потребитель не успел оформить договорные отношения с новым поставщиком" (данная норма действовала до 23.09.2020 года);
- предоставление Уполномоченным органом по закупкам обобщенной консультации рекомендательного характера для расформированных/сформированных территориальных общин относительно возможности проведения переговорной процедуры, на основании абзаца 2 пункта 3 части второй статьи 40 Закона Украины "О публичных закупках", по закупке природного газа для обеспечения газоснабжения о объектов социально-бытового назначения в условиях реорганизации территориальных общин и с целью недопущения прекращения газоснабжения с 01.01.2021 года, из-за невозможности соблюдения сроков проведения тендерной процедуры.
