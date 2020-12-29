Крупные сети АЗС продолжают повышать стоимость топлива

Ряд операторов розничного рынка 29 декабря повысили стоимость бензинов и дизельного топлива, свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В сети Glusco топливо подорожало на 20 коп./л: бензин А-92 - до 24,75 грн/л, А-95 - до 26,75 грн/л, дизтопливо - до 25,75 грн/л, сообщает encorr.

На станциях сети AMIC бензины подорожали в среднем на 16 коп./л, ДТ - на 18 коп./л.

На станциях KLO бензины прибавили 20 коп./л, до 25,89 грн/л за А-92 и до 26,99 грн/л за А-95. Дизельное топливо в среднем подорожало на 10 коп./л, до 21,74 грн/л.

На 50 коп/л все виды топлива подорожали в сети "Параллель".

Такие сети как "БРСМ-Нафта", "Рур Груп", Chipo, Motto, и Marshal повысили цены на 10-50 коп./л.

В "А-95" отметили, что средняя цена по стране бензина А-92 29 декабря составила 24,14 грн/л, А-95 подорожал до 25,18 грн/л, ДТ - до 24,53грн/л. Таким образом, средний рост цен за сутки составил по Украине 4-5 коп./л.

Топливо в розничных сетях начало дорожать во второй половине ноября. Основная причина - рост цен в Европе. Среди внутренних факторов следует выделить девальвацию гривны относительно евро. Напомним, что в евро в Украине установлены акцизы.