Украина сохранила лицензирование экспорта антрацита
Украина сохранила нулевые квоты на экспорт необработанного золота и серебра (кроме банковских металлов) и лома драгоценных металлов, а также продлила лицензирование экспорта антрацита на 2021 год.
Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №1329 от 28 декабря, сообщает Интерфакс-Украина.
Кроме того, согласно Монреальским протоколам о веществах, разрушающих озоновый слой, в 2021 году традиционно будет лицензироваться экспорт и импорт соответствующих веществ и товаров.
В нынешнем году уже после принятия подобного постановления оно расширялось внесением нулевых квот на экспорт гречки и медицинских товаров, однако затем эти ограничения были отменены.
Джерело: Интерфакс-Украина
