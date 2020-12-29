Украина сохранила лицензирование экспорта антрацита

Украина сохранила нулевые квоты на экспорт необработанного золота и серебра (кроме банковских металлов) и лома драгоценных металлов, а также продлила лицензирование экспорта антрацита на 2021 год.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №1329 от 28 декабря, сообщает Интерфакс-Украина.

Кроме того, согласно Монреальским протоколам о веществах, разрушающих озоновый слой, в 2021 году традиционно будет лицензироваться экспорт и импорт соответствующих веществ и товаров.

В нынешнем году уже после принятия подобного постановления оно расширялось внесением нулевых квот на экспорт гречки и медицинских товаров, однако затем эти ограничения были отменены.