"Укрзализныця" получила 100 миллионов для выплат сотрудникам из-за локдауна

АО "Укрзализныця" получила 102 млн. грн от государства для компенсации сотрудникам предприятий, деятельность которых будет ограничена вследствие введения противоэпидемических мер в январе 2021 года.

Об этом в своем телеграм канале сообщил глава "Укрзализныци" Владимир Жмак.

"Уже до конца года около 30 тысяч железнодорожников получат такую помощь. Ее размер будет определяться пропорционально рабочему времени работника, сокращенному вследствие ограничительных мер", - сообщил Жмак.

Как сообщалось, 14 декабря Кабинет министров через портал "Дія" начал собирать заявки на получение 8 тыс. грн одноразовой помощи от государства от наемных сотрудников и физлиц-предпринимателей, деятельность которых будет запрещена в период усиленного карантина в январе.

Кроме того, работодатели, которые сократили или могут сократить рабочее время работников через карантин, с 14 декабря также могли подать заявления на получение единовременной материальной помощи. Для этого до 21 декабря нужно было обратиться в центр занятости по своему месту пребывания и предоставить необходимые документы.

Напомним, Кабинет министров решил ужесточить карантинные ограничения с 8 по 24 января, запретив работу ресторанов (кроме доставки и работы "на вынос"), кинотеатров, спортзалов, ТРЦ, магазинов непродовольственных товаров и заведений образования (кроме детсадов). Общественный транспорт продолжит работать.